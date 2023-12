Discussione sullo scolmatore di Bordighera, Trucchi risponde a Laganà: "Da sempre contrario!"

“Vedo che il vicesindaco Laganà mi cita nella sua risposta al segretario cittadino del PD Sergio Giribaldi relativa alla vicenda del canale scolmatore che si vuole realizzare per proteggere i locali sottostanti alla rotonda di S.Ampelio accusandomi di incoerenza”.



Ad intervenire è il consigliere comunale di Bordighera Giuseppe Trucchi del gruppo ‘Insieme’ che continua: “Sicuramente il vicesindaco ricorderà che con una interpellanza scritta e con numerosi interventi in consiglio ho espresso chiaramente il mio parere contrario al canale scolmatore che farebbe perdere valore al manufatto della Rotonda suggerendo invece la soluzione ben migliore di ricostruire parte della Rotonda medesima. Avevo espresso anche la preoccupazione di procurare un possibile danno erariale. Tutto è registrato e agli atti. Basta controllare. Il mio voto favorevole alla variazione di bilancio era stato dato per sostenere altre spese che ritenevo corrette, ma per il futuro eviterò di usare simili riguardi”.