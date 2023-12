Sanità, il Pd di Sanremo in vista del presidio: “Le responsabilità di chi governa sono enormi”

“La salute è un bene comune e la sanità deve essere un servizio pubblico” afferma Francesca Antonelli, segretaria del Circolo del Partito Democratico di Sanremo, in preparazione del presidio che il PD sta organizzando per venerdì 8 dicembre, dalle 9 alle 19, in corso Matuzia, zona Foce di Sanremo, nei pressi della Coop.

“Governare un territorio seguendo il dettame costituzionale - continua Antonelli - che recita 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti' (Art. 32), significa mettere al centro delle proprie azioni politiche il benessere e la salute di tutti i cittadini, senza discriminazioni, tutelando in primis le fasce più fragili e deboli. E allora quando la sanità pubblica non è più in grado di garantire prestazioni sanitarie e cure mediche di qualità e di uguale livello a tutti i suoi cittadini, indipendentemente dal loro livello economico o della localizzazione territoriale, significa che chi governa quei territori sta tradendo il fondamento costituzionale della nostra Repubblica”.

“La carenza drammatica di oltre 1200 infermieri e 800 specialisti in Liguria - precisa Antonelli - e considerando che 100 mila cittadini liguri sono senza medico di base, di fatto impedisce la copertura completa e qualificata delle diverse esigenze mediche della comunità, costringendo i cittadini a ricorrere anche in casi di non effettiva urgenza alle prestazioni del Pronto Soccorso che vengono erogate dopo interminabili ore a causa dell’improprio sovraccarico di lavoro”.

Francesca Antonelli rileva come “un cittadino ligure su 3 si è trovato a dover aspettare oltre sei mesi per poter accedere a visite specialistiche o esami diagnostici. Se in Liguria il dato medio è un catastrofico 32,6%, la provincia di Imperia riesce a essere la peggiore tra le province liguri con il 43,9%. Questo fenomeno non solo produce disagio e frustrazione tra i pazienti, ma genera a cascata una serie di conseguenze nefaste che nei casi migliori si traducono in ritardi nella diagnosi e nel trattamento delle patologie con possibili conseguenze negative sulla salute, ma addirittura nella rinuncia totale alla cura (dato medio della Liguria 5%, dato medio provincia di Imperia 8,1%), al ricorso a prestazioni private (dato medio ligure 57,4%, dato medio provincia di Imperia 61%), ad effettuare la cura o l’esame al di fuori della propria ASL di residenza (come è accaduto a un ligure su quattro), o, infine, a non effettuare la dovuta prevenzione. Non a caso la Liguria è l’ultima tra le regioni italiane con una spesa media annua per la prevenzione pari a 80 € a persona contro i 120 € della media nazionale”.

“Le responsabilità di chi governa sono enormi ed è per questo che il Partito Democratico sarà presente venerdì 8 dicembre con un banchetto di informazione per la cittadinanza, ma anche di forte denuncia per le scelte fatte in passato e per quelle che, essendo proprio in questi giorni in corso di delibera a livello regionale, ancora non assicurano il principio costituzionale dell’accessibilità alla cura di tutti i cittadini” conclude Francesca Antonelli, dando appuntamento ai cittadini di Sanremo per il banchetto informativo che il Partito Democratico organizza per venerdì 8 dicembre, in corso Matuzia.