Amministrative a Sanremo: dopo il no del Movimento 5 Stelle a Fellegara gli 'altri' rinviano le decisioni

Mentre le altre coalizioni rimandano a dopo le feste di Natale, nonostante gli ultimi botta e risposta nel centrodestra, le decisioni ufficiali per i candidati a sindaco alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo, il centrosinistra è sempre più compatto sul nome di Fulvio Fellegara, di fatto già ufficializzato da tempo, ma che ha perso l’ultimo si, quello del Movimento 5 Stelle.

I Pentastellati, infatti, hanno deciso di correre da soli ed è saltato l'incontro previsto giovedì scorso con gli altri esponenti della coalizione che, invece, hanno dato da tempo il loro assenso. La formazione del centrosinistra vedrà, oltre al Partito Democratico, tutta la componente di Progetto Comune (Verdi, Sinistra Italiana, Sanremo Attiva, Rifondazione Comunista ed Unione Popolare) ma anche Sanremo Insieme. Ed ora potrebbe già partire con la campagna elettorale mentre dalla parte civica e dal centrodestra, al momento tutto sembra in stand by.

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Gianni Rolando, dato da tempo come possibile candidato del centrodestra, di una sua discesa in campo da solo (sostenuto da liste civiche), al momento non ci sono decise prese di posizione da parte dei partiti (FdI, Lega e Fi) che, nelle ore scorse hanno confermato l’attesa delle decisioni di Fratelli d’Italia, indicato come quello che dovrà fornire il nome del candidato.

Dal canto suo, Gianni Berrino è stato chiaro nell’intervista rilasciata al nostro giornale: “C’è ancora tempo e serve Non si tratta di decidere solo un nome, ma una convergenza ampia, anche per le liste civiche”. Ieri Fratelli d'Italia ha indicato il nuovo coordinatore provinciale (Gianni Berrino) e, forse da quella potrebbe iniziare a delinearsi la scelta del candidato.

Sul fronte ‘Anima’ tutto tace. Bocche super cucite dopo il lancio di inizio estate. Al momento non è dato sapere se sarà sempre Alessandro Mager il candidato a sindaco oppure se, nel frattempo qualcosa è cambiato nell’associazione che, oltre a contare sullo stesso avvocato matuziano, vede in prima linea Sergio Tommasini e Alessandro Sindoni. Con l’associazione potrebbero confluire anche molti esponenti dell’attuale Giunta Biancheri, anche se in molti stanno procrastinando le decisioni all’anno nuovo.

Insomma una situazione sempre più difficile da decifrare, che potrebbe anche sbloccarsi dopo le elezioni provinciali che, di fatto, consegnano una sorta di ‘alleanza’ tra Imperia e Sanremo ed anche tra centrodestra e amministrazione Biancheri, visto l’ingresso nella lista di Mario Robaldo, ex Partito Democratico ora confluito nel 'Gruppo Civico per Sanremo'.

Le riunioni e le cene si susseguono e il mirino è anche puntato verso le prossime regionali. Negli equilibri potrebbe inserirsi anche il Governatore Toti. Chissà che a Sanremo non si arrivi a trovare una formula simile a quella di Imperia? Tutto così potrebbe cambiare e, addirittura, trovare un trait d’union tra il centrodestra e altri esponenti, andando a sovvertire tutti gli equilibri. Questa è forse più ‘fantapolitica’ ma… se diventasse vera?