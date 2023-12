Il 'Coro Nova Tempora' di Sanremo, unico coro Italiano presente nel sito di Choirmate

Quest’anno per il mese di dicembre 2023, Choirmate ha allestito una importante vetrina, il Calendario dell’Avvento, con l’intento di promuovere e pubblicizzare internazionalmente, l’importante attività musicale dei complessi corali di ogni parte del mondo.

"La finestra del 4 dicembre del proprio calendario dell’avvento (dal 1 al 24 dicembre) - si spiega nella nota -, è dedicata in esclusiva al Coro Nova Tempora di Sanremo, unico coro italiano ad ad avere l’onore di apparire tra centinaia di cori affiliati.

Il riconoscimento al Coro Sanremese è avvenuto stante la dimensione professionale del Direttore Musicale Gabriella Costa, soprano e docente di musica vocale da camera nei Conservatori di La Spezia e Reggio Emilia e vista la solerte attività e presenza sul territorio del coro, nonché il repertorio eseguito, di respiro internazionale.

Choirmate nato nel 2019 ad Oslo in Norvegia è un sito ma anche un’app specificamente nata ad uso delle compagini corali, che riunisce centinaia di cori nel mondo. Sia il sito che l’app godono di enorme popolarità, sono tradotti in 14 lingue e molto apprezzato da numerose associazioni corali e dalla più ampia comunità corale in Europa, Asia e nelle Americhe".

Chi volesse accedere a Choirmate, questi sono gli indirizzi: www.choirmate.com o su Facebook. Per accedere direttamente al calendario dell’avvento questo è il link diretto.