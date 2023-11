Arriva la conferma da Roma: l'hockey venne giocato per la prima volta in Italia a Bordighera

Al termine dell'indagine conoscitiva da parte della Federazione Italiana è stato confermato in giovedì 9 gennaio 1902 la data di riferimento storico relativa alla prima volta in cui venne praticato il gioco dell'Hockey su prato in Italia. E più precisamente sulla Spianata del Capo a Bordighera Alta.

Lo scorso sabato, nella sede romana della federazione hockey è stata confermata la data, dopo vari contatti protrattisi per circa due anni tra Pier Rossi, giornalista e storico che ne ha narrato nel suo ultimo libro ‘Racconti di Bordighera 3’, con Marco Ghighi e Lia Sterlini della Federazione Nazionale e con Franco Melis della Federazione Ligure.

Contatti che si sono intensificati negli ultimi mesi in quanto risultava in bilico l'assegnazione con altra città italiana. Ulteriori approfondimenti, e ricerche documentate, da parte di Pier Rossi hanno portato allo scioglimento dei dubbi in merito ed alla decisione del conferimento a Bordighera nell'ultima riunione di sabato scorso alla sede della Federazione Italiana di Roma.

Martedì scorso la Federazione Italiana ha comunicato al Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito la bella notizia, in attesa di conoscere il giorno di posizionamento della targa in ricordo dell'evento sulla Spianata del Capo.

"Sarebbe un'ottima idea - suggerisce Pier Rossi - che la posa della targa possa essere effettuata martedì 9 gennaio 2024, nel 122° anniversario della prima volta in cui questo sport venne giocato in Italia".