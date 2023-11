Calcio giovanile. En plein di vittorie per il settore giovanile dell'Ospedaletti

Un altro en plein per le formazioni del settore giovanile dell’Ospedaletti. La Juniores di mister Fabio Luccisano si è imposta in trasferta contro il San Filippo Neri Yepp Albenga, mentre gli Allievi Under17 allenati da Marco Anzalone hanno ampiamente superato il Quiliano & Valleggia. Successo anche per gli Allevi Under16 di mister Leandro Di Franco contro il Millesimo, stessa sorte per i Giovanissimi Under14 allenati da Ferdinando Eulogio contro la Vallecrosia Academy. Da segnalare le triplette di Ben Mzaker e Magnani con l’Under16.

Nel settore non agonistico i 2011/2012 e i 2013/2014 orange si sono confrontati con la Vallecrosia Academy, mentre la mista 2011/2012 ha giocato contro il San Bartolomeo al Mare.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

San Filippo Neri Yepp Albenga - Ospedaletti 0-4

Marcatori: Raviola (2), Mema e Moglan

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Petrullà, 4 Moglan, 5 Di Nicola, 6 Cascone, 7 Traditi, 8 Sartori, 9 Avandro, 10 Angeli, 11 Raviola

A disposizione: 12 Sambito, 13 Consalvo, 14 Molinari, 15 Pavone, 16 D’Alessandro, 17 Santarsiero, 18 Di Michele

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Quiliano & Valleggia 11-1

Marcatori: Lazri (2), Pafumi (2), Pesce, Burdilla, Quartiere, Monterosso, Anzalone, Rusciti, Kanina

Ospedaletti: 1 Annis, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Monterosso, 6 Pesce, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Lazri, 11 Aboulfadl M.

A disposizione: 12 Faissola, 13 Abidi, 14 Aboulfadl A., 15 Anzalone, 16 Rusciti, 17 Quartiere, 18 Faurie

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Millesimo - Ospedaletti 0-7

Marcatori: Ben Mzaker (3), Magnani (3), Turrini

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Micaroni, 3 Pallanca, 4 Urciuoli, 5 Kopliku, 6 Pesce, 7 Borella, 8 Turrini, 9 Ben Mzaker, 10 Anzalone, 11 Magnani

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Faurie, 14 Vinciguerra, 15 Quartiere, 16 Le Rose

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Ospedaletti - Vallecrosia Academy 3-0

Marcatori: Rinaldi, Guardiani, Ligato

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Scialanca, 3 Cannarozzo, 4 Spaggiari, 5 Guardiani, 6 Rodigari, 7 Rinaldi, 8 Lazri, 9 Perato, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Traverso, 14 Belvisi, 15 Abidi, 16 Borella, 17 Torretti, 18 Chirila, 19 Di Martino

Allenatore: Ferdinando Eulogio