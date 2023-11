L’impegno del L.C. Bordighera Otto Luoghi al Convegno organizzato dall’I.C. Sanremo Centro Levante

Mercoledì scorso, il 15 novembre, al Teatro Centrale di Sanremo, una scia di alunni dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante e del Liceo Cassini di Sanremo, accompagnati dai professori, hanno partecipato al convegno.

Una nutrita squadra di Lions ha accolto il pubblico ed ha donato all'ingresso il bracciale con il messaggio che racchiude il senso del convegno “Ogni passo è un pizzico di coraggio in più”.

Presente sul palco, con la Dirigente scolastica Amalia Catena Fresta, anche il primo Vice Governatore del Distretto Lions 108Ia3 Vincenzo Benza, sensibile alle iniziative dei Club di zona impegnati a diffondere il motto lionistico di «we serve».

C’era curiosità e tanta aspettativa su di un argomento complesso, trattato magistralmente da relatori professionisti quali il Dott. Giuseppe Pili, la Dott.ssa Cecilia Bava, la Dott.ssa Irene Bella, la Dott.ssa Martina Prette e l’Avvocato Rosita Aiello.

Le Associazioni presenti hanno risposto in modo positivo, partecipando attivamente alla diffusione del messaggio di sensibilizzazione, ed i numerosi post sui social confermano la riuscita dell'evento: l’epilessia esiste e le testimonianze dirette sono il mezzo più efficace per dare forza e coraggio a chi convive con questa patologia.

Coloro che hanno partecipato al convegno hanno avuto il privilegio di assistere ad un vero e proprio ”corso” su come e cosa si deve fare per affrontare una crisi epilettica, e soprattutto su come poter essere d'aiuto a livello psicologico e legale ai ragazzi ed alle famiglie che si confrontano con questa malattia.

«Bello vedere ancora una volta Lions, scuola e associazioni uniti per la diffusione di informazioni utili al benessere psicofisico della persona – afferma la Presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Maura Lanteri – un grazie particolare va alla professionalità e intraprendenza delle Socie Lions Rosita Aiello ed Ilaria Tacchi per aver partecipato a questa iniziativa coinvolgente ed emozionante.»

I Soci del Lions Club ringraziano l’Impresa dell’Arena Srl - Geom. Cristian Dell’Arena, Farmacia Matuzia di Sanremo, Gruppo Coapi Società Cooperativa, BCS bicisportshop.com e Cutellé F.lli Impianti Tecnologici per aver collaborato e reso possibile l’organizzazione dell’evento.