Bordighera: Albanese risponde a Pallanca “Ci sono tante cose che non capisco”

“Su una cosa devo dar ragione al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Giacomo Pallanca: sono poco avvezzo alle dinamiche politiche. Infatti ci sono tante cose che non capisco. Non capisco come un ex sindaco, che ha fatto 5 anni di fervente minoranza contro l’amministrazione Ingenito, oggi ne sia il primo sostenitore; non riesco a capire come i vertici del suo partito accettino che una surroga annunciata il 29 maggio per il “prossimo consiglio comunale” non sia ancora stata portata a compimento”.

Così il consigliere comunale Alessandro Albanese interviene in risposta al coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia Giacomo Pallanca.

“Alle elezioni comunali i suoi rappresentanti hanno portato a malapena il 15% dei voti alla lista Ingenito, contro il 32,5% dei voti raccolti alle elezioni politiche in città - aggiunge Albanese - un dato politicamente sconfortante, se si pensa che la Lega dal 9,95% alle politiche ha saputo portare alle comunali il 17,2%. Se c’è un dato lampante è che se il Sindaco Ingenito ha rischiato di perdere, lo deve proprio allo scarso impegno del partito di Fratelli d’Italia. Non sarò avvezzo, come dice l’ex sindaco, ma i numeri li so leggere. Mi auguro che il partito si possa riprendere al più presto, magari dando finalmente alla nostra città un rappresentante provinciale che possa portare Bordighera in provincia, cosa che ad oggi non è riuscita ancora a nessuno dell’attuale amministrazione, se non per sostituzione. Prendo anche atto che il consigliere Di Vito deve essere difeso e probabilmente riallineato. Ieri sera è stato scavalcato dall’assessore competente, oggi ha risposto qualcun altro per lui. Non solo, il coordinatore potrebbe anche essere più vicino ai suoi rappresentanti, e insegnargli che se sono a presidenza della commissione affari generali e votano a favore di una pratica, non possono poi astenersi in Consiglio Comunale sulla stessa, come avvenuto ieri sera. In ultimo, vorrei tranquillizzare l’amico Giacomo: conosco perfettamente il mio ruolo importante, fondamentale, formativo di consigliere di minoranza. È un ruolo che ho intenzione di affrontare attingendo dagli esempi giusti però, e promettendo a chi mi ha dato la sua fiducia in campagna elettorale che alla prossima occasione rimarrò coerente con le scelte fatte, senza cambi di rotta dell’ultimo minuto”.