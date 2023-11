Sanremo: spacciatore e acquirente fermati dalla Polizia Locale in pieno centro

La Polizia Locale di Sanremo ha fermato uno spacciatore straniero, noto per precedenti analoghi, e il suo acquirente, sorpresi in flagranza di reato.

Il fermo è avvenuto ai giardini Medaglie d’Oro, zona che gli agenti monitoravano con grande attenzione da qualche tempo, anche a seguito di esposti ricevuti.

Lo spacciatore, irregolare sul territorio, è stato denunciato per spaccio, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

“È l’ennesimo risultato ottenuto dal corpo di Polizia Municipale sui vari fronti in cui opera – dichiara il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande – dalle attività più quotidiane come il presidio del territorio o la viabilità, fino ad operazioni di indagine più complesse come queste, legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il mio ringraziamento, quindi, a tutti agli agenti del Corpo e in particolare al nucleo di Polizia Giudiziaria”.

“Ringrazio la squadra di Polizia Giudiziaria – aggiunge il consigliere Paolo Masselli - per l’operazione conclusa e per la grande attenzione al territorio anche attraverso attività investigative che richiedono del tempo. Tra le molte mansioni del Corpo di Polizia Municipale, credo che l’attenzione alla sicurezza, all’ordine pubblico e al rispetto della legalità rappresentino un valore aggiunto, ed è importante poter contare sulla professionalità degli agenti anche in questo ambito”.