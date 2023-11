‘Progetto Giovani 2023’, la Regione Liguria sostiene la progettualità dei ragazzi con due iniziative

Si chiama “Progetto Giovani 2023” ed è lo strumento con cui Regione Liguria punta a realizzare sul territorio progettualità finalizzate a sostenere i ragazzi in forma singola o associata, come risorsa per la comunità nella realizzazione delle loro idee e iniziative.

Si tratta di un percorso totalmente gratuito e promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili che offre due iniziative: “Formiamoci! Giovani Realtà tra Formazione e Lavoro” e “Lab Liguria! Trasformare Idee in Progetti”. I progetti sono realizzati e coordinati da Regione Liguria in partenariato con Aliseo.



“Formiamoci! Giovani, realtà tra formazione e lavoro” è un percorso formativo, partecipato, condiviso negli obiettivi, che intende promuovere e sostenerne la vocazione d’impresa dei giovani adulti (singoli o associati) e raccogliere le loro priorità formative per rinforzare le capacità progettuali, come motore ed energia di innovazione e cambiamento del territorio. Il progetto si rivolge a giovani tra i 25-35 anni, con l’obiettivo di fornire strumenti e conoscenze utili a migliorarne la capacità di progettare, formulare, pianificare e redigere proposte, reperire risorse, svilupparne potenzialità e competenze, fornire conoscenze e strumenti che possano facilitare la realizzazione delle loro idee ed iniziative, orientare una futura programmazione e creare nuove sinergie tra differenti realtà giovanili. Il percorso terminerà con la realizzazione di due moduli formativi, realizzati sulle istanze emerse dal percorso di condivisione degli obiettivi formativi.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Intesa n. 77 / 2022 “Fondo per le politiche giovanili” tra il Governo e la Regione Liguria e realizzato nell’ambito del progetto “Imparare è un’esperienza, giovani tra fragilità e opportunità”, approvato con delibera di giunta n. 911/2022 per un valore complessivo di 30 mila euro.



“Lab Liguria! Trasformare idee in progetti”, invece, offre la possibilità ai giovani di sperimentarsi in ambito progettuale per mettere a frutto le competenze acquisite. Giovani adulti (tra i 20 e i 35 anni) singoli o associati potranno presentare proposte progettuali ed essere accompagnati nella loro ideazione e redazione, con la possibilità di vedere finanziate tre iniziative di utilità sociale (laboratori, spazi di parola, incontri, performance, piccoli eventi, attività artistico musicali, culturali o creative, innovazione, narrazioni social) su uno o più dei seguenti ambiti: giovani e partecipazione civica, giovani e musica, cultura, arte, creatività, giovani ed educazione attraverso i social media, giovani e comunità. “Lab Liguria! Trasformare idee in progetti” è finanziato su fondi regionali e approvato con delibera di giunta n. 732/2023 per un valore complessivo di 30 mila euro.



Per entrambi i progetti Regione Liguria ha previsto il coinvolgimento di professionisti con conoscenze e strumenti adeguati



«I giovani sono una risorsa per la comunità: sanno ideare, innovare, progettare e mettere in campo nuove idee e progetti e che possono essere possibili agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione – sottolinea Simona Ferro, assessore regionale alle Politiche Giovanili -. Noi vogliamo supportare la loro progettualità anche attraverso lo sviluppo di forme di aggregazione, scambio e confronto non solo tra loro, ma anche con esperti e pure con le istituzioni. I corsi sono gratuiti per sostenerne la vocazione d’impresa, l’autodeterminazione e la progettualità dei ragazzi. Si parte sempre dall’ascolto dei ragazzi per arrivare a moduli formativi che siano espressione dei loro reali interessi. Sosteniamo il valore di impresa e di autodeterminazione».