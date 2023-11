Elezioni Provinciali di dicembre: primi movimenti nel centrodestra: nomi e cariche per la composizione dell'assise

A dicembre si torna a votare ma le consultazioni elettorali riguarderanno la Provincia e, quindi, le urne si apriranno solo per sindaci e consiglieri comunali preposti dai 66 comuni dell’imperiese.

Elezioni che potrebbero essere le ultime per un ente di ‘secondo livello’ come la Provincia ma che, sul piano politico, sono sempre importanti per lo scacchiere che potrà assumere, in attesa di quelle Amministrative, sicuramente più movimentate che sono previste a Sanremo nel giugno del prossimo anno.

Si votano solo i consiglieri e i rumors che arrivano dai corridoi della politica si parla di un anticipo delle consultazioni, voluto dal Presidente per consentire agli esponenti matuziani di poter essere in pista, visto che altrimenti da gennaio (a 6 mesi dalle elezioni) sarebbero stati fuori dai giochi.

Il sindaco di Sanremo non si ripresenterà visto che il suo mandato scade a giugno e palazzo Bellevue potrebbe puntare su Alessandro Il Grande, che dovrebbe giocarsi la vice Presidenza con il primo cittadino di Taggia, Mario Conio. Forza Italia punterà sul rinnovo del consigliere Badino mentre non dovrebbe ripresentarsi Daniele Ventimiglia.

Il consigliere comunale e provinciale, infatti, viene dato come possibile Assessore in una futura giunta di centrodestra alle prossime elezioni sanremesi. Il suo posto dovrebbe essere preso dall’attuale sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro mentre il candidato di Fratelli d’Italia dovrebbe essere Manuela Sasso, primo cittadino di Molini di Triora.

Non dovrebbe ripresentarsi Vittorio Ingenito mentre, come rappresentante dei piccoli comuni, potrebbe esserci il suo collega vallecrosino, Armando Biasi.

Del centrosinistra abbiamo già parlato in un altro articolo, anche se i due probabili consiglieri dovrebbero essere Domenico Abbo ed Ivan Bracco.