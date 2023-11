Sanremo: allarme del sindacato Uspp "In carcere mancano gli agenti ed è a rischio la sicurezza"

“A Sanremo mancano gli agenti di Polizia Penitenziaria ed è a rischio la sicurezza del carcere”. Sono le parole del segretario regionale dell’USPP, Guido Pregnolato, che lancia l’allarme sulla grave carenza di personale che investe l’istituto di Valle Armea.

“Siamo fortemente preoccupati – prosegue - le notizie che ci vengono riportate sono drammatiche, addirittura, ieri, nel turno notturno, la responsabilità di un intero istituto che vede la presenza di oltre 270 detenuti, è stata affidata ad un agente con pochi anni di servizio. Il fenomeno della carenza di personale sembra inarrestabile, nell’ultimo anno la forza operativa presente nel reparto è scesa drasticamente, non solo a causa del deludente piano di riparto legato alle nuove assunzioni che ha visto penalizzare l’istituto matuziano con la mancata assegnazione di 7 poliziotti, ma ad allarmare ulteriormente è la costante fuoriuscita di personale che colpisce tutti i ruoli”.

“Solo in questo mese – prosegue Pregnolato - il reparto ha perso 3 ispettori, di cui due distaccati in altri sedi, ma parrebbe che nel giro di poche settimane diversi agenti siano in procinto di essere distaccati al gruppo operativo mobile. Per questi motivi - conclude - confidiamo in un intervento urgente del Provveditorato affinché supporti, prima di tutto, il reparto con l’invio di personale in missione e rivaluti i provvedimenti in uscita intercedendo con gli uffici competenti a livello centrale".