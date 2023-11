Calcio giovanile: i giovani della Sanremese nel mirino di pro e rappresentative

Il selezionatore della Rappresentativa di Serie D, Giuliano Giannichedda, ha convocato Omar Bohli e Tommaso Camerino per lo stage che la nazionale dilettantistica svolgerà oggi, mercoledì 8 novembre a Calmasino, presso il centro sportivo Veronello.

Questa non è l’unica buona notizia per la società biancazzurra, dato che in questa settimana ben cinque giocatori sono stati chiamati da Genoa e Sampdoria. I due calciatori classe 2008, Alessandro Burlandi e Thomas Celella si alleneranno con i pari età blucerchiati giovedì 9 novembre, mentre venerdì toccherà a Tommaso Del Beccaro (2012) svolgere il consueto allenamento settimanale con la Sampdoria.

Nei giorni scorsi, invece, Matteo Sanzone e Kevin Sinameta sono stati convocati dal Genoa che già li aveva visonati nella scorsa stagione.

Grande soddisfazione, ovviamente, nel settore giovanile biancazzurro per questi riconoscimenti. Il responsabile Gianni Brancatisano ha dichiarato:

«Per noi è un motivo di orgoglio mettere in mostra i nostri giovani presso le società professionistiche o vedere i prodotti del nostro settore giovanile stabilmente nel giro della prima squadra, a cui siamo ancora più vicini in questo momento non facile, in cui sarà importante remare tutti nella stessa direzione».