Sanremo: il plauso di un cittadino per la pulizia di Strada Via Senatore Ernesto Marsaglia

"Se ultimamente siete saliti a San Romolo avrete notato qualcosa di diverso ai lati della strada. Dalla frazione di San Giacomo sino a Borello, poi Bevino e finalmente a San Romolo le scarpate laterali della strada sono state totalmente pulite: sono stati tagliati alberi, sono stati tagliati rami e erbacce che invadevano la carreggiata, pulite in alcuni punti ache le cunette. La pulizia è stata fatta molto bene, ora si vede tra una curva e l'altra, e i fianchi del lato strada adesso si allargano di molti metri. Tutto questo laborioso e intenso lavoro è stato effettuato da una squadra di potatori, tutti molto bravi. Il materiale tagliato e tritato è stato poi portato via in discarica. Non so se questi uomini, che lavoravano molte ore anche sotto la pioggia siano operai del Comune di Sanremo oppure di una Ditta che è stata chiamata dal Comune. In tutti i casi sono stati bravissimi, scrupolosi e veloci nel realizzare il loro lavoro. Ed è per questo che vorrei ringraziarli tutti, dai Caposquadra ai segnalatori che dirigevano il traffico. Un grazie va dato al Comune di Sanremo, agli Assessori e ai Dirigenti Comunali che hanno fatto in modo che si potesse realizzare questo intervento atteso da molto tempo da tutti i residenti delle zone interessate.



Gianni Bojolo".