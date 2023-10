‘Viva Rai2’ a Sanremo per la settimana del Festival, Fiorello: “Saremo davanti all’Ariston”

Prima era solo un’indiscrezione, ora è una certezza: ‘Viva Rai 2’ sarà in diretta da Sanremo durante la settimana del Festival 2024. Lo ha confermato lo stesso Fiorello in occasione della presentazione della nuova stagione del format ormai tradizione quotidiana di Rai 2 all’alba.

“Il lunedì faremo due puntate, una al mattino e una la notte - ha dichiarato Fiorello - saremo davanti all’Ariston con un ‘Glass’ gemello, non trasferiremo quello di Roma. Durante il giorno andremo in giro a preparare cose”.

Sanremo, quindi, si prepara per ospitare un format che andrà ad arricchire la settimana festivaliera proponendosi, di fatto, come ‘collaterale’ alla manifestazione a due passi dall’Ariston. E anche le incursioni in città di Fiorello e della sua squadra faranno parte dello show.