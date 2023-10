Bajardo: grande successo per la 'Camminata tra gli Olivi' tra le coltivazioni della 'Taggiasca'

Si è svolta domenica scorsa la ‘Camminata tra gli Olivi’ nelle coltivazioni di ‘Oliva Taggiasca’ più alte della provincia di Imperia che arrivano fino a 750 metri di altitudine.

La 7a Giornata Nazionale è un’iniziativa che tutti gli anni organizza l’Associazione Città dell’Olio per far conoscere a tutti i luoghi di produzione delle olive che nei frantoi saranno trasformate in olio. Il clima montano limita i danni della mosca olearia ed evita l’utilizzo dei trattamenti fitosanitari. Questo contribuisce a produrre un olio prelibato dal gusto delicato e ricco di acidi grassi monoinsaturi che aiutano ad abbassare il colesterolo cattivo e alzare invece i livelli di quello buono.

Alla partenza un clima autunnale accoglie i partecipanti che temono la pioggia annunciata dalle previsioni del tempo. Ma quando inizia la camminata sulla strada interpoderale le nuvole si diradano e tutti rimangono rapiti dagli scorci panoramici del territorio. Durante la camminata la guida del FAI Mauro Laura ha illustrato l’importanza dell’olio fin dai tempi più remoti e l’origine delle coltivazioni nel ponente ligure in particolare a cura dei Monaci Benedettini di Taggia. Per questo l’origine del nome è “Oliva Taggiasca”.

I partecipanti hanno raggiunto l’uliveto dell’azienda olivicola del Sig. Gianni Taggiasco dove si è svolta la dimostrazione della bacchiatura tradizionale antica che consiste nello scuotimento dei rami con una bacchetta in legno di castagno (trappa in ligure) per provocare la caduta del frutto su una tenda di lino bianco. Molto interessante la presentazione del volume ‘La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare – DOP – IGP – Made in Italy – Prodotti liguri e focus sull’Oliva Taggiasca’ da parte dell’autrice imperiese con radici Bajocche Dott.ssa Eleonora Rubino.

Oltre all’importanza della tutela giuridica dei prodotti agroalimentare a garanzia del consumatore è stato molto rilevante il racconto dell’iter giuridico ventennale che, il 28 settembre 2023, ha portato l’Oliva Taggiasca ad ottenere il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) da parte del Ministero dell’Agricoltura. Un traguardo storico che apre la strada al coronamento dell’iter con la Commissione Europea e che permetterà di distinguere la produzione ligure dalle altre valorizzando il lavoro degli agricoltori del nostro territorio.

La mattinata ormai riscaldata dal sole si è conclusa con la degustazione dell’olio extravergine, delle olive in salamoia, della cremoliva e di tanti altri gustosi bocconcini a base di olio accompagnati da libagioni di ottimi vini offerti dal Sig. Gianni Taggiasco e dalla moglie Antonella. L’appuntamento è per il prossimo anno.