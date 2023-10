Olioliva 2023: Cna Imperia, ‘Antiche vie del sale’ e Sei-Cpt portano in tavola le eccellenze di Pornassio

Continua con OliOliva 2023 “Costruttori di Alleanze”, il progetto dell’associazione dei trentadue comuni delle antiche vie del sale, che si propone di portare all’attenzione dei turisti della “Riviera” le tante eccellenze delle piccole comunità al di là del mare.

Così la 23a edizione della manifestazione più importante dell’agroalimentare del ponente ligure sarà l’occasione per unire territori, prodotti, aziende saperi e sapori attraverso l’universale culturale della cucina.

Con l’abbinamento, proposto dallo chef Roberto Revel, dei tagliolini all’Ormeasco, del Pastificio Fratelli Porro, con il tocco bianco di Alici, per richiamare la tradizione della cucina delle malghe, abbinati dal sommelier A.I.S. Giovanni Revello, all’etichetta “Guglierame” di Peq Agri di Ormeasco e la degustazione della Torta Di Cavoli della Pro Loco l’eccellenze del comune dell’Alta Valle Arroscia avranno un’ulteriore possibilità per raccontarsi e raccontare le tante meraviglie di questa parte di Liguria.

Un progetto che vede unite la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Imperia e l’associazione dei comuni delle Antiche Vie Del Sale – come evidenzia Alessandro Navone presidente di quest’ultima – nella promozione dello spirito di squadra tra Enti, associazioni ed aziende. Un impegno quello di 'costruttori di alleanze' che sta premiando quanti aderiscono a questa filosofia di fare e stare insieme.”

"Questo evento – precisa il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo – ci consente di mettere in evidenza non solo le nostre eccellenze ma di unire anche le aziende che sono presenti nel nostro comune, una importante 'prova d’orchestra' che ci consentirà realizzare, insieme alla nostra Pro Loco, nuove proposte legate al turismo enogastronomico".

“La manifestazione - commenta il segretario CNA Imperia, Luciano Vazzano - offre a tutti l’opportunità di conoscere e gustare una delle grandi ricchezze di questa zona: l’oliva di cultivar 'taggiasca' con le sue peculiarità e caratteristiche: un prodotto straordinario per la tavola e per il nostro benessere. Non solo: OliOliva è una vetrina importante ed è un’occasione per stare al fianco dei nostri associati sviluppando sempre nuove proposte, in un’ottica di innovazione continua che riteniamo sia il modo più utile per sostenere le nostre aziende, accompagnarle nella promozione delle loro attività e nella valorizzazione delle loro produzioni, che sono i simboli della nostra identità. Riteniamo fondamentale, da sempre, l’azione svolta in comune per raggiungere un fine collettivo insieme alle altre organizzazioni che operano in tal senso e questo ne è l’esempio concreto”.

“Coesione e mutua assistenza che caratterizzano – come rimarca Franco Laureri responsabile marketing e comunicazione delle Antiche Vie Del Sale – questa nuova fase dell’associazione che proprio in questo periodo sta avviando un piano di destinazione turistica finalizzato ad unire sinergicamente le piccole comunità attraversate dalle “strade del mare”.”

“OliOliva – sottolinea Francesco Castellaro direttore del SEI-CPT di Imperia – ci consente di continuare l’opera di promozione del progetto 'Arroscia Valle di Sapori', che il nostro Centro di formazione ha lanciato unitamente al corso di formazione per tecnico per la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche finanziato dalla Regione Liguria nell'ambito dell'avviso Formare nelle Aree Interne; un volano che a distanza di un anno continua a generare sinergie e cooperazioni tra Enti, associazioni e aziende".

I laboratori del gusto di CNA Imperia, Antiche Vie Del Sale e Sei-Cpt di Imperia a OliOliva sono realizzati con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Pornassio, in collaborazione con A.I.S. Liguria, il Comitato di Tutela Aglio di Vessalico e le aziende Peq Agri, Panificio Cacciò di Gavenola, Pastificio Fratelli Porro, Special Ingredients e Olio Raineri.