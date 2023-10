Allerta gialla per tutto il giorno: per il momento nessuna precipitazione, fronte atteso nel pomeriggio

Nonostante l’allerta gialla sia scattata ieri sera alle 21, sulla nostra provincia non si registrano precipitazioni che, al momento, sono riservate esclusivamente al centro-levante della nostra regione.

La situazione

Qualche nuvola, nel corso della notte ha solcato l’imperiese, ma le precipitazioni dovrebbero presentarsi solo nelle prossime ore. Qualche rovescio e temporale ha interessato soprattutto le località appenniniche di Levante. Attualmente continua la fase instabile a Levante mentre altre celle temporalesche sono in formazione in provincia di Savona. Vento nella norma nella nostra provincia mentre è forte sempre nel centro-levante.

Allerta oggi in Liguria

L’allerta gialla per temporali andrà avanti sulla nostra provincia fino alla mezzanotte mentre è arancione fino alle 20 sul savonese e su Genova, quindi gialla fino a mezzanotte. E’ arancione fino alla mezzanotte sullo spezzino, gialla fino a mezzanotte nell’entroterra savonese e arancione in quello del Levante.

Nel corso della giornata è prevista una fase in cui sono previsti temporali sparsi mentre, il fronte vero e proprio della perturbazione è previsto tra il tardo pomeriggio e la serata. Venti forti e mare grosso con possibili mareggiate.

Le previsioni

OGGI: per l'intera giornata tempo molto perturbato con piogge diffuse tra moderate e molto forti e cumulate areali fino a elevate sul Centro-Levante, dove sono probabili temporali forti, organizzati e persistenti per la presenza di flussi convergenti stazionari da sudest sul Levante e da nord sul Centro. Dalla notte deciso rinforzo dei venti da sud, sudest fino a burrasca forte su C, B orientale, rilievi di E, di burrasca da sudovest dal pomeriggio su A. Mare molto mosso, localmente agitato su C e B orientale per onda da sud-sudest.

DOMANI: nella notte residua instabilità sul Levante a seguito del transito del fronte freddo con bassa probabilità di fenomeni forti su C ed E; esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. Nelle prime ore della notte vento forte da sudovest lunga la costa di A in attenuazione dal mattino. Dalle prime ore della notte moto ondoso in ulteriore aumento fino a mare agitato per onda lunga di libeccio con possibili mareggiate su A, C e parte orientale di B.