Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti cade 3-0 nel derby contro l’Argentina

Secondo derby consecutivo per l’Ospedaletti che, dopo il successo contro la Polisportiva Sanremo 2000, oggi è stato protagonista del confronto ravvicinato contro l’Argentina. Gara, però, dall’esito opposto, con la formazione armese che si è imposta con un netto 3-0.

L’Argentina trova il vantaggio dopo appena tre minuti. Il direttore di gara, oggi particolarmente contestato, concede un calcio d’angolo dubbio ai padroni di casa. Sullo spiovente Brizio si fa trovare pronto e di testa insacca. Sotto di una rete l’Ospedaletti non molla e tiene bene il campo per gran parte della prima frazione. Bosio, su cross di Ferrari, ha l’occasione di pareggiare ma l’ex Ventrice blocca la sua conclusione. Al 35’ l’Argentina raddoppia. El Kamli, in sospetto fuorigioco, la mette in mezzo, la difesa orange respinge ma sulla sfera si avventa Leggio che conclude di potenza e supera Bazzoli.

Nella ripresa gli ospiti hanno due occasioni per accorciare le distanze con altrettanti tiri salvati sulla linea dalla difesa avversaria. Al 74’ l’Argentina la chiude. Su un capovolgimento di fronte, e nuovamente con una sospetta posizione di fuorigioco, Cuneo riceve palla e firma la rete del definitivo 3-0. Nel finale Bazzoli neutralizza i tentativi di Di Donato e Tarantola evitando un passivo più pesante.

“Peccato, non avremmo meritato un risultato così in una partita con tanti episodi a loro favore - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - non parlo mai dell’arbitraggio, ma non possono mandare un direttore di gara così per una partita del genere. Ci sono stati molti errori: sull’1-0 c’era un rigore netto per noi e anche la rete del 3-0 era in fuorigioco. L’Argentina è una squadra equilibrata e forte, ma è un peccato perdere così. Abbiamo reagito bene al loro vantaggio costruendo anche le occasioni per pareggiarla. Anche nel secondo tempo i ragazzi hanno dato tutto ed è un percorso di crescita”.

“Nei prossimi giorni, in vista dell’impegno di Coppa e del prossimo turno di campionato, lavoreremo come sempre - conclude Luccisano - in questo campionato dobbiamo fare bene con i giovani e vedere poi a dicembre come saremo messi in classifica. Non ci esaltiamo per le vittorie e non ci buttiamo giù con le sconfitte anche se il risultato di oggi è troppo pesante. Loro sono una squadra esperta e sono stati bravi a sfruttare le occasioni, noi no”.

Argentina Arma - Ospedaletti 3-0

Marcatori: 3’ Brizio, 35’ Leggio, 74’ Cuneo



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Ferrari, 4 Molinari (15 Barbagallo), 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Traditi (18 Manno), 8 Saih (17 Alasia), 9 Bosio, 10 Grifo (20 Siberie), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 13 Vinciguerra, 14 Bestagno, 16 Verbicaro, 19 Miatto

Allenatore: Fabio Luccisano

Argentina Arma: 1 Ventrice, 3 Fici, 4 Leggio (7 Grandi), 8 Tarantola, 10 Cuneo (30 Messina), 18 Brizio (26 Rotolo), 19 Garibaldi (11 Di Donato), 21 Alasia, 23 Negro, 25 Rotella, 28 El Kamli (27 Conrieri)

A disposizione: 22 Brizio, 6 Calvini, 17 Valenzise, 20 Baro Perez

Allenatore: Andrea Moraglia

Arbitro: Sig. Gabriele Semeria (Imperia)



Ammoniti: Saih, Cianci, Ferrari, Traditi, Caffi

Espulso: Cianci