'Halloween Party': Un pomeriggio mostruosamente bello per tutti i bambini

Il 31 ottobre, dalle 16 alle 18, in Via dell'Ospedale, Salottino di Oneglia, si terrà un evento speciale per tutti i bambini: l'Halloween Party!

In collaborazione con il Civ NuovOneglia, i commercianti della via hanno preparato una sorpresa per i più piccoli. Ci sarà una truccabimbi per trasformarsi in zombie, vampiri, streghe o qualsiasi altro personaggio spaventoso. Non mancheranno musica, palloncini, merenda e tante caramelle per "dolcetto scherzetto".

Un pomeriggio all'insegna del divertimento e della creatività, per celebrare Halloween in modo originale.

I commercianti della via vi aspettano numerosi!