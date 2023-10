Calcio, Prima Categoria. Con un gol per tempo l’Ospedaletti fa suo il derby contro il Sanremo 2000

Un Ospedaletti rimaneggiato dalle tante assenze fa suo il derby contro il Sanremo 2000. La gara, disputata sul campo di Pian di Poma e condizionata dal vento, parte con gli orange particolarmente propositivi, ma bisogna aspettare il minuto 39 per la rete che sblocca il risultato. Su calcio d’angolo battuto da Schillaci si avventa Cianci che mette la sfera alle spalle del portiere avversario.

Nella ripresa l’Ospedaletti chiude la contesa al 51’. Miatto si guadagna un calcio di punizione dal vertice basso, sulla palla va Schillaci che trasforma. Gli ospiti provano ad arrotondare ulteriormente il risultato, Avandro si mette in mostra con due conclusioni ma non inquadra lo specchio della porta. Sul finale Manno ha l’occasione di siglare la rete del 3-0, ma Alomrani neutralizza. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Ospedaletti.

“Siamo stati bravi nonostante le assenze, un gruppo di giovani che ha fatto quello che doveva per vincere il derby - ha commentato mister Luccisano al termine della partita - ora dobbiamo proseguire su questo cammino. La vittoria è merito di un gruppo molto unito, tutti si sono fatti trovare pronti, anche quelli che giocano di meno, per una partita difficile su un campo difficile. Abbiamo rischiato pochissimo. Un plauso al gruppo perché non è mai facile vincere e faccio i miei complimenti a tutti”.

“Siamo sereni - conclude l’allenatore orange - giochiamo partita per partita e non guardiamo la classifica, poi vedremo a marzo in quale posizione saremo. Ora testa al derby con l’Argentina”.

Sanremo 2000 - Ospedaletti 0-2

Marcatori: 39’ Cianci, 51’ Schillaci



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saih, 4 Bestagno, 5 Ferrari, 6 Cianci, 7 Miatto (17 Manno), 8 Avandro (14 Traditi), 9 Bosio (16 Verbicaro), 10 Barbagallo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 13 Molinari, 15 Siberie, 18 Alasia, 19 Sartori, 20 Mema

Allenatore: Fabio Luccisano

Polisportiva Sanremo 2000: 1 Alomrani, 2 Fontana, 3 Denaro, 4 Dito, 5 Lo Faro (19 Cavalieri), 6 Daldi, 7 Comparato, 8 Zoccali (14 Muccio), 9 El Kamli (20 Campagnani), 10 Malouki, 11 Deliu (16 Ochisor)

A disposizione: 12 Trevisan, 13 Meo, 15 Cioffi, 17 Lupico, 18 Fortin

Allenatore: Simone Anfossi

Arbitro: Sig. Thomas Cambiaso (Imperia)



Ammoniti: Bestagno, Saih, Verbicaro, Schillaci, Luccisano, Daldi, Zoccali, Lo Faro, Campagnani, Ochisor, Anfossi