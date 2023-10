Baseball: nel prossimo weekend la settima edizione del torneo 'Freesby Yup' intitolato a Fulvia Pavone

Per il settimo anno la Sanremese Softball organizza il torneo Freesby dedicato alla indimenticata Fulvia Pavone, storica giocatrice matuziana. Il torneo, come ogni anno, si rivolge alla categoria under 13.

L’edizione di quest'anno prevede la partecipazione di 8 squadre. Anche quest’anno il torneo ha una connotazione internazionale: infatti ben due squadre provengono dalla Repubblica Ceca. Tra le squadre italiane ci sono Saronno, Collecchio e Friuli81 ormai presenze quasi fisse e 2 new entry. Bulls Rescaldina e Milano 1946, realtà storiche del softball italiano, partecipano infatti per la prima volta. Circa 500 le presenze turistiche in città grazie al torneo

Il torneo si svolgerà su tre campi, allestiti per l’occasione sul campo da Baseball; le squadre saranno divise in due gironi all’italiana che si disputeranno nella giornata di sabato mentre domenica si giocheranno le semifinali e le finali. La premiazione si svolgerà sul campo dopo le finali, alle 16,30 circa. Verranno premiate tutte le atlete partecipanti. Sono previsti inoltre i premi individuali: MVP, miglior lanciatore, miglior catcher, miglior battitore e miglior giocatore in erba. Verrà inoltre assegnato dagli arbitri il premio fair play di squadra.

Grazie al Comune la società matuziana ha avuto l’autorizzazione ad utilizzare l’area del pattinaggio all’interno del mercato dei fiori in Valle Armea: "Ringraziamo anche la Bastia Roller - dice la società organizzatrice - in modo da poter comunque consentire alle squadre di giocare anche in caso di maltempo".

Il torneo rimane un appuntamento importantissimo del softball giovanile italiano e, come ogni anno, chiude la stagione annuale del nostro sport. Anche quest’anno scenderanno in campo molte atlete che sono state protagoniste delle finali scudetto ma anche del torneo delle Regioni e delle fasi europee e mondiali della Little League Softball.

Il torneo quest’anno è inserito nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo e avrà il patrocinio del CONI Liguria e della FIBS, federazione italiana baseball e softball. Come ogni anno sarà inoltre presente sul campo la LILT, sezione di Sanremo, a testimoniare l’importanza della prevenzione nel mese 'rosa' dedicato proprio alla prevenzione dei tumori femminili.