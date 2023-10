Antiche Vie Del Sale: successo per 'I sapori della terra' il format che coniuga vigneti e orti dei giovani imprenditori della Valle Arroscia

Il consenso della proposta, nata con il patrocinio dell’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie Del Sale e promossa nell’ambito del progetto 'Costruttori di Alleanze' e anche dall’amministrazione e dagli operatori della città di Alassio, dimostra come questo tipo di offerta colga appieno i nuovi bisogni del segmento turistico legato all’enogastronomia.



“Questa iniziativa- come evidenzia Alessandro Navone presidente delle Antiche via del sale - apre nuovi scenari anche per le esperienze del post vendemmia con percorsi slow e green che consentono di vivere l’entroterra attraverso le sue tipicità: dai vini alle colture stagionali”. “Un concept - come sottolineano i due imprenditori - che ci consente di raccontare tutto il territorio e le sue eccellenze, e che mira, in futuro, a coinvolgere altre realtà della Valle Arroscia.”



“Il gioco di squadra tra territori, aziende e prodotti - rimarca Franco Laureri, responsabile comunicazione marketing delle antiche vie del sale - è l’obiettivo primario che l’associazione persegue con il progetto Costruttori di Alleanze, un piano di azioni mirate a creare una fattiva collaborazione tra imprenditori di costa ed entroterra”.



Il progetto 'Costruttori di alleanze' nato lo scorso autunno con il sostegno dell’imprenditoria turistica e agricola del ponente ligure, ha generato nel corso di questi dodici mesi importanti e significative collaborazioni tra le “due Ligurie” attraverso lo sviluppo di progetti di partenariato nel campo turistico, enogastronomico e culturale.



“Queste iniziative di Co-marketing tra imprenditori – sottolineano ancora i promotori Elena Ramò, Thomas Scarella e Sarà Misticoni - sono il primo passo per costruire connessioni territoriali capaci di generare, attraverso la messa in comune delle eccellenze, nuove motivazioni turistiche per la bassa stagione; un volano in grado di dare valore aggiunto all’entroterra attraverso le sue esperienze enogastronomiche”.