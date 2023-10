Calcio, Prima Categoria. Gol di Miatto e doppietta di Schillaci, l’Ospedaletti cala il tris contro il Vadino

Tra le mura amiche e in un insolito anticipo del sabato sera l’Ospedaletti trova la prima vittoria stagionale con una prestazione autorevole e di grande qualità.

Il vantaggio orange arriva al 17’ quando Bosio si invola sulla sinistra e la mette in mezzo dove Miatto si fa trovare pronto, anticipa il difensore avversario e batte il portiere. Dopo il vantaggio l’Ospedaletti continua nel proprio forcing e raddoppia al 25’ con Schillaci. Punizione ribattuta dalla barriera, ma il numero 11 orange non si dà per vinto e si fa trovare pronto sulla respinta insaccando di potenza. Nella prima frazione, però, la squadra di casa deve fare i conti con due defezioni per infortunio: escono anzitempo Ciaramitaro e Grifo.

Nella ripresa il copione non cambia e l’Ospedaletti certifica la vittoria al minuto 62 quando Bosio, autore di una prestazione di grande spessore, mette la sfera al centro dove Schillaci si fa trovare pronto per siglare la rete del 3-0 e della sua personale doppietta. Dieci minuti dopo è Caffi a mettere la palla nella propria porta anticipando Bazzoli e fissando così il risultato sul definitivo 3-1.

“In settimana abbiamo parlato, quando hai una squadra così giovane può capitare di alternare prestazioni come quella di Altare e come quella di oggi contro una grande squadra - commenta mister Luccisano - è una questione mentale, in una settimana non cambia nulla se non la mentalità. Hanno fatto bene tutti e sono felice specialmente per il presidente Barbagallo che domenica scorsa era comprensibilmente deluso e invece oggi è molto felice. Ora lavoriamo come prima, non dovevamo farne un dramma domenica scorsa e non dobbiamo esaltarci adesso. Per portare avanti un progetto con molti giovani ci vogliono tempo e pazienza. Il bello del calcio è anche questo, puoi fare una prestazione come quella di Altare e poi battere meritatamente la prima in classifica come abbiamo fatto oggi”.

Ospedaletti - Vadino 3-1

Marcatori: 17’ Miatto, 25’ e 62’ Schillaci, 72’ (aut) Caffi

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Ferrari, 4 Ciaramitaro (18 Barbagallo), 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Miatto (19 Avandro), 8 Molinari, 9 Bosio (15 Verbicaro), 10 Grifo (14 Traditi), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 13 Pavone, 14 Traditi, 16 Siberie, 17 Vinciguerra, 20 Alasia

Allenatore: Fabio Luccisano

Vadino: 1 Scola, 2 Campagna, 3 Masha (19 Savona), 4 Bertozzi (17 Milazzo), 5 Prudente (14 Sorace), 6 Bianco, 7 Hamati, 8 Gattuso, 9 Carballo, 10 En Nejmy (20 Giampa), 11 Dona (18 Setti)

A disposizione: 12 Pulerà, 13 Balbo, 15 Valentino, 16 Licata

Allenatore: Alessandro Giunta

Arbitro: Sig. Marco Vitale (Savona)

Ammoniti: Schillaci, Cianci, Bazzoli, Barbagallo, Russo, Bertozzi, Milazzo