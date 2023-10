Imperia, “Io Non Rischio”: domani i volontari della Protezione Civile in Piazza Fratelli Serra per divulgare le buone pratiche di prevenzione

Domani, sabato 14 ottobre, il Gruppo comunale Volontari Protezione Civile “Città di Imperia” partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, l’appuntamento è in Piazza Fratelli Serra ad Imperia dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Oltre al punto informativo, anche quest’anno c’è un appuntamento speciale: l’attività divulgativa dei Volontari si svolgerà all’interno della manifestazione “Natura e Benessere” organizzata dl Centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia, evento che mira a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali.

La giornata, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile. Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.