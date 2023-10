Decima edizione per il concorso fotografico nazionale 'Memorial Pavan': c'è tempo fino al 19 ottobre

"Con il Patrocinio della UIF (Unione Italiana Fotoamatori) ed il riconoscimento da parte del Comune di Sanremo, viene confermata la collaborazione, tanto apprezzata dai partecipanti, tra i gruppi Facebook ‘Macrofotografia & Dintorni’, ‘ Fotosport.eu ’ e il ‘Floriseum’ di Sanremo con la società cooperativa ‘Il Museo’. Non poteva inoltre mancare il prezioso sostegno del Best Western Hotel Nazionale di Sanremo, a cui si affiancano gli storici partners come Foto Video Renata, Olio Roi, Quintessenza Restaurant, Pane di Triora e BB Dolciaria, indispensabili per il successo di questo appuntamento fotografico" - commentano gli organizzatori.

I temi proposti in questa nuova edizione, tutti a valenza nazionale e valevoli per la statistica UIF saranno i seguenti: - Tema Libero Colore - Tema Libero B&N - Tema Obbligato ‘Il Mondo Animale e Vegetale’

"Per festeggiare la decima edizione, ancor più numerosi e decisamente interessanti i premi, dai numerosi buoni acquisto, a medaglie e targhe personalizzate per giungere ai numerosi prodotti tipici di qualità. - aggiungono - Il concorso è aperto a tutti e saranno ammesse foto realizzate con qualsiasi strumento di ripresa".



"Come sempre una particolare attenzione è riservata ai giovani, con la partecipazione gratuita per gli Under 18 e premi dedicati per Under 18 e Under 30. Tutte le informazioni dell'evento possono trovarsi sulla pagina ufficiale facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057090954490" - concludono.