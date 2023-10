Vallebona diventa un comune 'cardioprotetto', nuovi defibrillatori in paese (Foto)

"Con l’acquisto di ulteriori due defibrillatori, oltre a quello già installato in piazza della Libertà, Vallebona è da oggi un comune sempre più cardioprotetto" - fa sapere il primo cittadino - "Uno dei due nuovi DAE Tecnoheart Smart è stato installato presso il centro sportivo F. Taggiasco e uno presso il parcheggio pubblico di Strada Madonna della Neve, entrambi a disposizione della comunità in caso di necessità. Come riporta la Legge n.116 del 4 agosto 2021: 'In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo'".