Sanremo, il Premio Tenco alza il sipario. Bregovic e Corsi protagonisti della prima serata (Foto)

Si parte subito forte. Poche ore dopo la scopertura della targa dedicata ad Amilcare Rambaldi — il “genio visionario” che diede vita al Premio Tenco — Sanremo inaugura ufficialmente l’edizione 2025 della Rassegna della Canzone d’Autore, con una conferenza stampa che ha anticipato i temi e gli ospiti della prima serata, in programma questa sera al Teatro Ariston. Nel segno della memoria, filo rosso di quest’anno, la rassegna promette di intrecciare musica, storia e impegno civile. Sul palco saliranno, tra gli altri, Goran Bregovic, premiato alla carriera, e Lucio Corsi, vincitore della Targa Tenco 2025 per il miglior album in assoluto e la migliore canzone singola con Volevo essere un duro.

“Con la memoria”, il tema dell’edizione 2025. “La canzone è spesso frutto della memoria personale o collettiva, è elaborazione di esperienze vissute o narrazione di fatti tramandati” – ha ricordato Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco – “In un periodo in cui l’esercizio della memoria è sempre più carente, anche quella musicale rischia di smarrirsi. Il Tenco vuole invece recuperarla, farne materia viva, stimolo e racconto.” Un tema che attraverserà tutte le tre serate, in programma fino al 25 ottobre, e che si rifletterà anche nei riconoscimenti assegnati dal Direttivo del Club Tenco. I Premi Tenco alla carriera andranno a Baustelle, Goran Bregovic, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca. Il Premio all’operatore culturale sarà consegnato a Tito Schipa Jr., mentre il Premio Yorum — istituito con Amnesty International — andrà alla memoria del poeta palestinese Refaat Alareer, ucciso a Gaza nel 2023 insieme alla sua famiglia. Spazio anche al Premio SIAE per Mimmo Locasciulli, che celebra i cinquant’anni di iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori.

Goran Bregovic: “Chi non diventa pazzo, non è normale”. Tra i protagonisti della giornata, Goran Bregovic, che ha aperto la conferenza con l’ironia e la libertà che da sempre lo contraddistinguono. “Sanremo per me è una metafora – ha detto il musicista bosniaco –. Sono qui con la mia Orchestra per Matrimoni e Funerali: suonerò un brano nuovo, Uso e Banana, che esce proprio stanotte, e qualche pezzo più conosciuto. La nostra ambizione è portare un po’ di follia: chi non diventa pazzo, non è normale.”

Lucio Corsi: “Sogno due festival, con pari equità”. Altro nome attesissimo di questa sera è Lucio Corsi, doppio vincitore delle Targhe Tenco 2025 con Volevo essere un duro. “Questa rassegna deve avere più visibilità. Sogno due festival, con pari equità. È stato un anno formativo, pieno di esperienze: il Tenco è un’occasione per imparare, per divertirsi, per crescere. Questa sera suonerò con la mia band di sempre, quella con cui suono da quando siamo ragazzini, con brani dei dischi precedenti e dell’ultimo album. Nel 2026 partirà per la prima volta il mio tour europeo.”

Un Tenco che unisce generazioni e linguaggi. Sul palco dell’Ariston, presentato da Lorenzo Luporini e Antonio Silva, si alterneranno anche Ginevra Di Marco, La Niña, Lamante, Alessio Lega, Emma Nolde e Stefano Tessadri, mentre i Baustelle, Silvestri, Tosca e gli altri premiati si esibiranno nelle prossime serate. Come sempre, il Tenco non si limita al teatro: le giornate sono scandite da incontri, mostre e presentazioni diffuse in tutta Sanremo, dall’ex stazione ferroviaria — sede del Club Tenco — alla Pigna, passando per il Cinema Ritz e l’ex chiesa di Santa Brigida. L’eredità di Amilcare Rambaldi. A rendere ancora più denso il significato di questa edizione è il ricordo di Amilcare Rambaldi, a cui è stata dedicata ieri la targa posta sulla facciata della sede del Club Tenco. “Un atto dovuto verso chi ha dato identità culturale alla città”, come ha sottolineato il sindaco Alessandro Mager.

Il Tenco 2025 nasce dunque nel segno della memoria e della riconoscenza, proiettando Sanremo nel futuro della canzone d’autore. Un futuro che, come amava dire Rambaldi, appartiene “a chi ha il coraggio di ascoltare la voce del tempo”.

Il programma completo del 'Tenco 2025'

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Scatola Magica di Sanremo” di Walter Vacchino e Luca Ammirati

Ore 15.00 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del documentario “A Fidai Film” di Kamal Aljsafari

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione “Incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea” - Modera: Andrea Scanzi

Ore 17.00 – Museo Civico, Piazza Nota Inaugurazione della mostra “Wandrè e la scultura del suono”

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Lorenzo Luporini e Antonio Silva

Goran Bregovic (Premio Tenco 2025) – Lucio Corsi (Targa Tenco 2025) – Ginevra Di Marco (Targa Tenco 2025) – Lamante – Alessio Lega – Emma Nolde – Stefano Tessadri

VENERDÌ 24 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Canzone Italiana, Storia, Storie Protagonisti” di Felice Liperi Treccani, 2025

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Dibattito “Memorie del Rock” con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce e Emanuele Felice

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto David Riondino, Sara Jane Ceccarelli

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Silvia Boschero e Antonio Silva

Baustelle (Premio Tenco 2025) – Anna Castiglia (Targa Tenco 2025) – Simone Cristicchi + Gnu Quartet – Ricky Gianco (Premio Tenco 2025) – La Niña (Targa Tenco 2025) – Moni Ovadia in trio con Giovanna Famulari & Michele Gazich – Caroline Pagani (Targa Tenco 2025) Omar Pedrini & Massimo Priviero

SABATO 25 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sala Privata, Teatro Casinò Presentazione del libro “Voci libere. Storia della canzone d’autore italiana” di Luigi Cuna e Emanuele Felice. Curci, 2025

Ore 15.30 – Sala Privata, Teatro Casinò “Gli alpini” con Marco Mondini e Sergio Secondiano Sacchi – Coro Alpino Monte Saccarello, Massimo Priviero e David Riondino

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto Omar Pedrini e Massimo Priviero (con band)

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 3ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Andrea Scanzi e Antonio Silva

Premio Yorum alla memoria di Refaat Alareer (ritirato da Nabil Bey Salameh, alla presenza di Riccardo Noury) – Paolo Angeli – Grup Yorum – Mimmo Locasciulli (Premio Siae) & Alessandro D’Alessandro – David Riondino & Sara Jane Ceccarelli – Tito Schipa JR (Premio Tenco Operatore Culturale 2025) – Scraps Orchestra – Daniele Silvestri (Premio Tenco 2025) – Tosca (Premio Tenco 2025)

Informazioni e biglietti

I biglietti e gli abbonamenti per le tre serate del Premio Tenco 2025 sono disponibili online su clubtenco.it, aristonsanremo.com, o presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17 alle 21 – tel. 0184 50.60.60). Il Premio Tenco 2025 conferma ancora una volta la sua natura di faro culturale, capace di unire memoria, musica e impegno civile in un’unica, straordinaria celebrazione della canzone d’autore.