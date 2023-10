Arma di Taggia: sabato raccolta cibo per i randagi allo Spazio Conad

Sabato 14 ottobre al Pet Store Conad di Arma di Taggia, all’interno del parco commerciale Spazio Conad ci sarà una raccolta cibo per i gatti e gattini randagi. Una iniziativa in collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo.

"Ogni giorno noi volontarie incontriamo sul nostro percorso un animale che ha bisogno! E non ci voltiamo facendo finta di niente, cerchiamo in qualche modo di trovare una soluzione. Quest’anno ci sono stati di nuovo tanti, troppi abbandoni e tanti gatti da curare. Noi facciamo tutto con le nostre forze per questo vi chiediamo se potete di venire a donare anche solo una scatoletta di pappa. Grazie" - spiegano dalla Lega del Gattino.