Calcio, Promozione: ancora un pareggio per il Ventimiglia. Contro la Praese finisce 1-1

Il Ventimiglia deve rinviare ancora una volta la prima vittoria in campionato e viene costretto ancora al pari fra le mura amiche, stavolta dalla Praese e a conti fatti, il risultato è giusto valutando le occasioni da rete avute da entrambe le compagini.



Già all'11', si presentava a Gambacorta la prima occasione che veniva sventata in calcio d'angolo. Dalla parte opposta, al 28', Lobascio metteva in mezzo per Matzedda che però 'ciccava' il pallone da buona posizione. Al 33' un tiro improvviso di Decerchi da circa 20 metri, andava poco alto sulla traversa.Rispondeva il Ventimiglia con Sparma il cui tiro veniva deviato in corner con bravura dal portiere ospite Bulgarelli. Prima dello scadere del tempo, ancora Bulgarelli doveva intervenire su Gambacorta sventando la minaccia.



Nella ripresa, il Ventimiglia al 17' con Addiego serviva con un bel cross Gambacorta che in area veniva spinto da dietro da Andreoni: l'arbitro fischiava il rigore per i frontalieri; che Rea trasformava per l' 1-0. Al 24', i locali potevano chiudere a proprio favore l'incontro con una bella iniziativa di Sparma che in contropiede metteva in mezzo all'area per Latella (entrato in campo da poco)che però sprecava mettendo a lato. Il gioco del calcio, è imprevedibile; infatti da un gol sbagliato si va a un gol subito. Il pareggio dei genovesi, giungeva 2' dopo con Lobascio che metteva in rete da due passi un traversone da sinistra. I frontalieri risentono problemi fisici per i difensori Xhamo e Marcarino che devono lasciare il campo per crampi e pertanto, mister Massullo si deve inventare una 'difesa nuova' per resistere al finale degli ospiti che creano diverse opportunità da rete con D'Amoia al 30' e in particolare, impegnano il giovane portiere ventimigliese Haderbache con un grande intervento che d'istinto respinge un pallone destinato alla rete.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Xhamo, Addiego, Marcarino, Oliveri, Ierace, Ala, Cassini, Gambacorta, Sparma, Rea. Sono subentrati: Schittzer, Latella. Allenatore: Massullo.



PRAESE: Bulgarelli, Zani, D'Amoia, Decerchi, Ansaldo, Andreoni, Draghici, Panait, Lobascio, Di Pietro, Matzedda. Sono subentrati: Cova, Chiriaco, Gioffredi, Raso. Allenatore: Carletti.



Arbitro: Stefano Falamischia (Sez. Savona). Assistenti: Lorenzo Trucco (Sez. Imperia) e Abdelhadi El Hachimi (Sez. Albenga). C.S.