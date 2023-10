Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti cade sul campo dell’Atarese

Per la terza giornata di campionato Ospedaletti di scena sul campo dell’Altarese. Gara subito in salita per gli orange che, dopo appena due minuti di gioco, subiscono la rete del vantaggio avversario con la firma di Piu, abile a sfruttare una palla vagante. Per tutta la prima frazione l’Ospedaletti continua ad attaccare alla ricerca del pari, ma senza trovare la rete. Schillaci impensierisce il portiere avversario in un paio di occasioni, prima su calcio di punizione e poi con una conclusione dalla distanza.

La ripresa si apre con lo stesso copione. Passano solo otto minuti e Piu firma il 2-0 sfruttando un cross dalla metà campo. Gli orange provano a riportarsi in partita, ma non trovano fortuna i tentativi di Schillaci e Avandro. Al minuto 88 Piu completa la personale tripletta infilandosi tra la difesa orange e il portiere. È la rete che chiude la gara. Il gol di Intili al 90’ su azione di contropiede serve solamente per certificare il poker dell’Altarese

“Hanno giocato meglio e hanno meritato la vittoria - commenta al termine del match mister Fabio Luccisano - noi abbiamo sbagliato in tutti i settori e ho visto poca voglia. Ora dobbiamo rimediare lavorando e cercando di crescere, siamo una squadra giovane e facciamo errori. Dobbiamo lavorare sul piano mentale per non abbatterci”

Altarese - Ospedaletti 4-0

Marcatori: 2’, 52’ e 88’ Piu, 90’ Intili



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Alasia (17 Saa Zambrano), 4 Ciaramitaro, 5 Caffi, 6 Barbagallo (18 Siberie), 7 Molinari, 8 Bestagno (13 Manno), 9 Verbicaro (14 Avandro), 10 Grifo (19 Russo), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 15 Pavone, 16 Pratelli, 20 Vinciguerra

Allenatore: Fabio Luccisano

Altarese: 1 Fradella, 2 Magliano, 3 Valle, 4 Gonzalez Fernandez, 5 Vallarino, 6 Muni, 7 Uruci, 8 Leskaj, 9 Piu (16 Intili), 10 Gallo (15 Esposito), 11 Santonostaso (14 Touray)

A disposizione: 12 Provato, 13 Iacobino, 17 Leotta, 18 Rodino, 19 Aliu, 20 Pansera

Allenatore: Alessandro Sportelli

Arbitro: Sig. Paolo Trabucco (Chiavari)



Ammoniti: Caffi, Gallo