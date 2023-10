Sanremo: al via i lavori di demolizione della scuola 'Goretti', un progetto da 2 milioni di euro (Foto e Video)

Dopo quelli dell’asilo di Borgo Tinasso, sono iniziati i lavori di demolizione della scuola ‘Goretti’ di Baragallo a Sanremo, per i due importantissimi cantieri della città dei fiori.

Si tratta di due dei progetti, messi in campo dall’amministrazione comunale grazie ai fondi PNRR e che consentiranno di ottenere nuovi posti per gli asili e nei ‘nidi’. Tema molto caldo in città specie per via di liste di attesa ormai vicine al collasso.

Al Borgo Tinasso le ruspe hanno iniziato da alcune settimane la demolizione dei fabbricati utilizzati dal 1974 e che saranno ricostruiti secondo il progetto che consentirà di ospitare 120 bambini su una superficie complessiva di 812 metri quadrati.

Alla ‘Maria Goretti’, invece, sono previsti lavori di adeguamento antisismico per un importo iniziale di 2 milioni di euro nell’ambito delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.