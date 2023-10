Calcio. Serie D, il turno infrasettimanale sorride alla Sanremese: Lavagnese battuta 2-0

SANREMESE-LAVAGNESE 2-0

RETI: 13' Pellicanò, 59' Mauro

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Bechini, Pellicanò, Maglione, Gagliardi, Taddei, Mauro, Larotonda, Biagini, Camerino. A disp. Grotta, Legal, Farrauto, Silenzi, Bastita, Cesari, Santanocito, Scariano, Valentino. All. Giannini.

LAVAGNESE: Ragher, Sanguineti, Vannucci, Avellino, Giammaresi, Romanengo, Suarato, Berardi, Righetti, Lombardi, Lionetti. A disp. Adornato, Vianson, Soplantai, Magonara, Khrus, Longinotti, Scremin, Omoregbe, Garrone. All. Ruvo.

ARBITRO: Aloise di Lodi

SANREMO - Torna alla vittoria dopo due sconfitte la Sanremese. Lo fa con una partita diligente e a tratti anche piacevole. Sotto la cronaca.

1' Inizia il match!

7' Biagini perde una palla a centrocampo, Lombardi fa tutto da solo ma la conclusione è debole e centrale, facile per Bohli

11' si fa vedere la Sanremese con l'apertura di Larotonda per Maglione, ma il suo tiro è ampiamente fuori misura

13' vantaggio Sanremese: cross di Maglione e incornata vincente di Pellicanò. Ma sono vibranti le proteste della Lavagnese perché un suo uomo era a terra in mezzo all'area di rigore. Cartellino giallo per mister Ruvo

19' giropalla matuziano che si conclude in un nulla di fatto. La Lavagnese ancora accusa la rete subìta

23' Camerino ruba palla a un difensore ospite al limite dell'area ma viene stoppato in are19dal ritorno di Giammarresi che si rifugia in corner

25' doppio salvataggio da corner degli ospiti, prima di Ragher e poi di un difensore sulla linea sul colpo di testa di Larotonda

32' si rifa viva la Lavagnese dalle parti di Bohli ma senza riuscire a tirare in porta

39' parapiglia tra le due panchine per un intervento sul pallone di Camerino su Avellino davanti alla panchina della Lavagnese

Finisce senza recupero il primo tempo

Inizia la ripresa

50' errore di Giammarresi, prova ad approfittarne Camerino che si invola ma il suo sinistro è impreciso

52' è Larotonda a provarci nuovamente ma il suo destro è fuori misura

54' giallo per Giammaresi per fallo su Gagliardi

56' gran palla di Maglione per Larotonda che aspetta un istante di troppo per calciare in porta

58' conclusione velenosa di Maglione, Ragher osserva la palla uscire. Poco dopo Camerino ci prova sfiorando il palo lontano

59' il raddoppio matuziano è una grande azione di squadra con Larotonda che avanza in una prateria e serve alla grande Mauro che si gira in area e da aolo batte Ragher che aveva toccato ma la palla si insacca poi lentamente

64' Silenzi per Pellicanò nei padroni di casa. Negli ospiti escono Romanengo e Suarato entrano Soplantai e Garrone

66' punizione di Gagliardi che si abbassa lenta ma fuori dallo specchio della porta

67' sfida tra neoentrati: Silenzi chiude Soplantai che strozza la sua conclusione

70' Larotonda lascia il posto a Legal. Ci provano i genovesi con il cross di Garrone e la girata fuori misura di Righetti

73' Cesari rileva Mauro, autore del gol del raddoppio

76' Magonara per Lombardi negli ospiti. Farrauto per il giovane Camerino autore di una bella prestazione nelle fila matuziane

79' traversa pazzesca di Lionetti dai 25 metri con Bohli che non poteva fare nulla

85' esce Biagini entra Santanocito

86' contrasto A centrocampo tra Cesari e Magonara con il matuziano che riceve il cartellino giallo

88' grande chance per Silenzi che si libera del suo marcatore ma si fa murare da Ragher

89' palla dentro tesa dei bianconeri, smanaccia Bohli di pugno

90' saranno Sei i minuti di recupero

Finisce qui! La Sanremese torna alla vittoria dopo 2 ko consecutivi