Allo Zaccari Sanremo vince la Coppa Italia di calcio a 5 ciechi assoluti (Foto)

Liguria calcio non vedenti di Sanremo vince la Coppa Italia di calcio a 5 ciechi assoluti categoria B1 andata in scena nel fine settimana al campo Zaccari a Camporosso. La Polisportiva Vallecrosia Academy ha, infatti, ospitato l'evento, indetto dalla Fispic, Federazione italiana sport paralimpici degli ipovedenti e ciechi.

Dopo gli incontri di sabato pomeriggio tra Sanremo e Firenze e tra Crema e Ticina Novara, domenica mattina si sono svolte le finali e a seguire le premiazioni alla presenza degli assessori di Vallecrosia Pino Ierace e Patrizia Biancheri, dei consiglieri comunali della città della famiglia Enrico Amalberti e Denis Perrone e del consigliere comunale di Camporosso Davide Grimaldi.

È, alla fine, la squadra di Sanremo a portare a casa il trofeo, dopo aver sconfitto il Crema, ai calci di rigore, in finale. Liguria calcio non vedenti di Sanremo è, infatti, passata in vantaggio alla fine del primo tempo con un bel gol dello spagnolo Sergio Alamar, ma, poi, ha subito il pareggio del Crema 1908 con Paul Iyobo, pertanto, è stato necessario assegnare la vittoria ai calci di rigore. Con il risultato finale di 3 a 2 la Liguria calcio non vedenti di Sanremo ha conquistato la Coppa Italia FISPIC 2023.

L'evento sportivo di eccezionale rilevanza nella disciplina paralimpica aveva il patrocinio del Comitato regionale Liguria della Figc-Federazione Italiana Giuoco Calcio. “Le squadre hanno disputato un ottimo torneo e si sono divertite e, perciò, ne siamo lieti. Vallecrosia è la città della famiglia e noi, come associazione, accogliamo tutte le famiglie che hanno deciso di far praticare il calcio e far crescere qui i loro figli” - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Ringraziamo tutte le autorità presenti, la Croce Azzurra - Misericordia di Vallecrosia ODV, Volontari Sanremo Soccorso, Giancarlo Di Malta e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione".