Aperte le iscrizioni alla 33° edizione di Imperia in Bicicletta (Foto)

Sono già pervenute le primi iscrizioni a Imperia in bicicletta edizione 2023, quella del centenario della città: si tratta di due coppie di cittadini stranieri che risiedono abitualmente sul nostro territorio e di alcuni giovani ciclisti di Gazzelli.

Il percorso di quest’anno si presenta più lungo rispetto a quello dell’edizione 2022 e tocca la parte est ed ovest della città, dalla Rabina fino a Borgo Prino, transitando inizialmente sulla ciclabile, per poi proseguire per via Trento e viale Matteotti e percorrere corso Garibaldi e via Nizza.

Lunedì 25 e per tutta la settimana, la sede del Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi (che collabora all’organizzazione) di via Garessio 2/13 (vicino alla rotonda delle Carceri, direzione stabilimento Fratelli Carli), nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19 sarà aperta per consegnare e ricevere le schede di iscrizione (le stesse potranno essere ritirate anche presso la copisteria posta di fronte all’entrata ex Agnesi di via Schiva).

"Tra pochi giorni mostreremo, tramite a canali social e i quotidiani locali ed online il pettorale che caratterizza questa edizione speciale di Imperia in bicicletta" - fanno sapere Anna Boriasco e Lorenzo Massabò del Gs Pedale Imperiese - "A fine passeggiata non mancheranno i due tradizionali appuntamenti che da tempo accompagnano la manifestazione del Pedale Imperiese, rappresentati dalla merenda per tutti i partecipanti, piccoli e grandi e dalla estrazione dei premi a favore di coloro in possesso del pettorale numerico ( ogni edizione sempre più ricca!)".