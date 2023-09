DGA GROUP ITALIA: la società guidata da Enrico De Gregorio Leader nel Noleggio a Lungo Termine, si pone l’obiettivo della Carbon Neutrality entro il 2028

DGA GROUP ITALIA, leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine, continua a crescere costantemente e ad offrire soluzioni di mobilità innovative. Fondata e guidata con passione da Enrico De Gregorio, l'azienda si posiziona come il partner ideale per grandi, piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati. Ma ciò che rende davvero straordinaria DGA GROUP ITALIA è l’mpegno verso la sostenibilità ambientale, con l'obiettivo ambizioso di raggiungere la Carbon Neutrality entro il 2026.

La crescita di DGA GROUP ITALIA è stata impressionante sin dalla sua nascita. Fondata da Enrico De Gregorio, attuale amministratore delegato, la società ha guadagnato un’ottima reputazione nel settore del noleggio grazie alla sua dedizione alla qualità del servizio e all'innovazione continua.

"La nostra missione è semplice ma potente”, afferma De Gregorio, "Vogliamo fornire soluzioni di mobilità di alta qualità che soddisfino le esigenze dei nostri clienti in modo efficiente ed ecologicamente sostenibile”.

Con una vasta gamma di veicoli disponibili per il noleggio, DGA GROUP si è affermata come il partner di fiducia per coloro che cercano un modo conveniente e affidabile per gestire le loro esigenze di mobilità. Dall'autonoleggio tradizionale alla flotta aziendale, DGA offre soluzioni su misura per ogni esigenza. "La nostra flessibilità è una delle nostre principali forze”, spiega De Gregorio. "Siamo in grado di adattarci sempre alle esigenze dei nostri clienti, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di appartenenza”.

Ma ciò che distingue davvero DGA GROUP è l’impegno nei confronti dell’ambiente. La carbon neutrality, è un obiettivo ambizioso che implica la riduzione delle emissioni di gas serra a zero o la compensazione delle emissioni residuali attraverso progetti di riduzione delle emissioni.

DGA GROUP si è impegnata a raggiungere la carbon neutrality entro il 2028, una mossa audace che riflette l’impegno a lungo termine per l'ambiente.

De Gregorio spiega: "La carbon neutrality è una parte essenziale della nostra visione. Ci impegniamo a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle nostre operazioni e a contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico”, L'azienda sta attualmente lavorando su una serie di iniziative, tra cui promozione verso l’utilizzo di veicoli elettrici, l'adozione di fonti di energia rinnovabile nelle proprie strutture e la partecipazione a progetti di riduzione delle emissioni.

DGA GROUP ha già compiuto importanti passi avanti verso la sua missione di carbon neutrality e l'azienda ha in predicato l’avvio di collaborazioni con fornitori di energia rinnovabile per alimentare le proprie strutture con energia pulita.

Il percorso verso la carbon neutrality richiede uno sforzo collettivo e DGA è determinata a coinvolgere i suoi clienti e partner in questa iniziativa. "Vogliamo che i nostri clienti siano parte integrante della nostra missione ambientale”, afferma De Gregorio. "Stiamo esplorando opzioni come programmi di compensazione delle emissioni per i nostri clienti e programmi di l'educazione sulla sostenibilità per i nostri collaboratori”.

"Ogni piccolo passo conta”, sottolinea De Gregorio. "E siamo impegnati a fare tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo di carbon neutrality nei tempi previsti”.

In questo momento per l’azienda, per De Gregorio e per il suo Team, il vero premio è la consapevolezza di fare la differenza per l'ambiente e la società nel suo complesso, DGA GROUP sta emergendo come una forza trainante nel settore del noleggio a breve e lungo termine in Italia. La sua combinazione di innovazione, servizio di alta qualità e impegno verso la sostenibilità ambientale la rende il partner ideale per una vasta gamma di clienti. Con l'obiettivo ambizioso di raggiungere la carbon neutrality entro il 2028, l'azienda dimostra che è possibile combinare il successo commerciale con la responsabilità ambientale.

"Stiamo guardando al futuro con entusiasmo," conclude De Gregorio, “E continueremo a guidare il cambiamento verso un mondo più sostenibile."

* * *

DGA GROUP ITALIA è un'azienda leader nel settore del noleggio a lungo termine, fondata nel 2009 da Enrico De Gregorio. L'azienda offre una vasta gamma di servizi di mobilità nel settore automotive, rivolti a grandi, piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati. Con sede a Torino, Milano e Forte dei Marmi, DGA GROUP ITALIA è riconosciuta come uno dei principali attori del settore e ha ricevuto numerosi premi, tra cui il titolo di "Prima Agenzia di Brokeraggio in Italia" assegnato da Leasys. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://www.dgagroupitalia.it/