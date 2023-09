Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 17 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 17 SETTEMBRE



SANREMO



6.00. Escursione ai laghi di Vens nell’Haute Tinée nel cuore del Parco Nazionale del Mercantour a cura del CAI sezione di Sanremo. Ritrovo in piazza Cesare Battisti (ex stazione FS) alle ore 6.00, info 335 5492233



8.30. ‘Baby Maratona’ (23ª edizione) rivolta ai piccoli atleti nati negli anni dal 2012 al 2020 +’ Maratonina delle Mamme’ (19ª edizione) e ‘Maratonina dei Papà’ (21ª edizione). Pista di atletica a Pian di Poma, info 338/6592058

10.00-14.00. Sanremo Biennale Artexpo (ultimo giorno della 1ª edizione): evento artistico che coinvolge esperienze creative diverse (pittura, scultura, fotografia, videoart) in un'esperienza fruitiva innovativa con la partecipazione di circa 500 artisti. Sale espositive del Teatro Ariston di Sanremo (più info)

10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

14.30 & 16.00. ‘Solea – Festival della Cultura Mediterranea’ (7ª edizione): visita di Villa Bel Respiro e dei laboratori + alle 16, ‘Un Pomeriggio, Libereso Eva, Mario e Italo Calvino nei giardini del mondo’: conversazione con Roberto Giannarelli (regista) e Simone Dini Gandini (drammaturgo). Nel corso del pomeriggio, proiezione in loop del documentario ‘L'isola di Calvino’ di Roberto Giannarelli. Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo CREA OF (già Stazione Sperimentale di Floricoltura) Corso degli Inglesi 508, ingresso libero (più info)

15.30-20.00. ‘Floriseum in comics 2023 - La fiera del fumetto e del cosplay di Sanremo’: evento per appassionati di fumetti, manga, anime, cosplay e kpop (Maidcafé + Kpop area + Contest cos play + Contest disegno + Manga + Food& drinks + Gadgets + Giochi di Ruolo by Echi di Lyguris + Torneo Magic the Gathering - Commander Centurion). Parco di Villa Ormond, Corso Cavallotti 113, partecipazione gratuita

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla, Libri al Forte’ incontro con Enzo Fileno Carabba che presenta il suo libro ‘Il Giardino di Italo’. Forte di Santa Tecla, ingresso libero (più info)

17.00-22.00. ‘Le Muse – Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile (2ª edizione): finissage mostra collettiva ‘ CreAzione Donna’ + alle 17.45 Dibattito su ‘Mamma o non mamma? Il corpo delle donne e la maternità’ moderato da Gabriella Benedetti e Bianca Scaglione con Cinzia Pennati, Chiara Pasetti, Simona Cantelmi e Donatella Sasso e presentazioni flash di libri + alle 21.10. Concerto di Patrizia Cimili. Museo Civico a Palazzo Nota

18.00-24.00. ‘Moda e design per uno stile artigiano’: ultimo giorno dell’esposizione curata dalla storica dell’Arte Federica Flore. Sale del Casinò municipale, ingresso libero

21.00. ‘Solea – Festival della Cultura Mediterranea’ (7ª edizione): ‘Cosmiconcerto’, elaborazioni musicali intorno alle Cosmicomiche con Anais Drago (violino) e Daniela Tusa (voce recitante). Anteprima assoluta. Chiesa di Santa Brigida, La Pigna, ingresso libero (più info)

IMPERIA



9.00. Per la Festa di San Maurizio, ‘Expo Valli del Mare’ (ultimo giorno): mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri che piemontesi (Via Cascione e Via XX Settembre h 9/20) + dalle 16 per le vie del Centro, Country Western Dance a cura del Old Wild West, Family Band Four e Truccabimbi. Porto Maurizio

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)



BORDIGHERA



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



16.00. 1ª edizione dell’evento benefico ‘Una piccola goccia’ con trucca bimbi, esibizione del coro ‘Mille Voci, una Voce’, NoNu Ezio e la sua batteria, Rita Longorio, la vincitrice del 62° Zecchino d'oro, Sofia Maceri cantautrice + merenda. Dalle ore 18.30 musica dal vivo con i Brutti e Boi, Duo Frei, Pecore Nere, Synthesia, Big Andy’s Brothers, Carmelo Genovese, Tanahk New Folk Band, Funky Monks. Bar ristorante Castellin di Taggia

SANTO STEFANO AL MARE

13.30. 9° Gran Premio - Memorial Gianni Cozzi - 1° Trofeo Ciclismo per categorie G1, G2, G3, G4, G5, G6. Ritrovo in piazza Baden Powell (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Raduno Fiat 500 derivate e moderne del Golfo Dianese 2023 (10ª edizione). Ritrovo e iscrizioni in Piazza della Torre Santa Maria (più info)

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)



9.30. 31esima edizione del concordo ‘Il Pennello d'Oro’: estemporanea di pittura per le vie del borgo. Iscrizione in Piazza Alassio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

10.30. 51° Festival dello ‘Stoccafisso alla Baücögna’ a cura della Proloco di Badalucco con degustazione di numerose varianti di ricette di stoccafisso nelle piazzette del paese + bancarelle dell'artigianato + musica ed animazioni. Piazze e vie del paese (locandina con il dettaglio del programma)

BAJARDO



18.00. Salotto Bösendorfer: recital di Riccardo Sasso al pianoforte. Chiesa di San Rocco

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DOLCEACQUA



8.30. Motoraduno a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Piazza Mauro, info 335 376961



PERINALDO



21.00. Serata di Canti dialettali con il gruppo vocale ‘Cheli du Campurussu’. Piazza della Chiesa, ingresso libero

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.30. ‘Monaco Mediterranee - Mode & Lifestyle Arte & Gastronomia’: ultimo giorno del salone che riunisce diverse specialità dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Area giochi Fontvieille Chapiteau (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



15.00. ‘Duel Reality - Au Jeu Comme En Amour’: spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia di produzione Stars Monaco guidata dal direttore artistico Nicolas Jelmoni. Grimaldi Forum Monaco, anche domani (più info)



15.00. Per la Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo ‘Musica da camera - Commemorazione di Ranieri III’. Pianoforte: Shani Diluka, violini: Liza Kerob & Ilyoung Chae, viola: Federico Hood, violoncello: Thierry Amadi. Programma: Mozart e Boulanger. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



9.30-18.00. ‘Prestige’ (8ª edizione): appuntamento rivolto agli appassionati di veicoli da collezione villaggio nella penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat (più info)





