Furti domestici: l'importanza di proteggere la propria casa

Essere vittima di un furto domestico è sempre un qualcosa di profondamente spiacevole, per il danno economico che si può subire, certamente, ma anche perché viene violato lo spazio più intimo in assoluto, ovvero quello della propria casa.

È piuttosto difficile, purtroppo, immaginare che questi reati possano estinguersi: i furti domestici, infatti, sono in genere quelli più redditizi per i ladri mediamente esperti ed organizzati, e anche quelli meno rischiosi, laddove si abbia la certezza dell'assenza dei proprietari.

Per contro, però, oggi è possibile scongiurare queste eventualità in modo molto più efficace rispetto al passato: può bastare davvero poco per rendere la propria abitazione più sicura e per mantenerne inviolati gli spazi.

Sicuramente proteggere al meglio la propria casa richiede una spesa, ma si tratta di costi accessibili, probabilmente ben inferiori rispetto a quello che si potrebbe immaginare.

I principali accorgimenti per rendere più sicura la propria casa

La prima cosa importante da fare è accentuare la sicurezza della casa a livello strutturale, è quindi fondamentale far ricorso ad una porta blindata appartenente alle classi antieffrazione 3 o 4; non può che essere positivo, inoltre, il fatto che essa sia dotata di tecnologie avanzate.

I serramenti non sono affatto meno importanti, alte percentuali dei furti domestici, infatti, nascono proprio dalla forzatura di finestre e portefinestre, quindi è necessario scegliere modelli resistenti e di qualità; in Liguria vi sono diverse importanti aziende del settore, a Genova, ad esempio, si può ricordare www.tigulliodesign.it.

Tutti gli infissi installati dovrebbero essere sufficientemente resistenti, ma ovviamente l'importanza della loro robustezza si accentua laddove l'abitazione sia ubicata a pianterreno, oppure a un piano basso; anche gli ultimi piani degli edifici, ad ogni modo, non sono immuni da rischi, dal momento che i malviventi possono insinuarsi nelle abitazioni attraverso il terrazzo.

Gli istituti di vigilanza oggi sanno essere molto più efficaci rispetto al passato, anche grazie al ricorso a moderne tecnologie, tecnologie che possono essere preziosissime anche per lo stesso cittadino che vuol proteggere la propria casa.

Oggi, infatti, è possibile scegliere tra tantissimi impianti antifurto di ultima generazione, molti gestibili in maniera domotica, ovvero direttamente dal proprio smartphone, altrettanto utili possono essere le videocamere di videosorveglianza, anch'esse controllabili da remoto, gli spioncini digitali muniti di altoparlante e tanto, tanto altro ancora.

Le possibilità per rendere più sicura la propria casa, dunque, sono tante, e può bastare anche un solo accorgimento per evitare che un tentativo di furto vada a buon fine.

Giunti a questo punto è doveroso chiedersi: ma Sanremo è davvero una città "a rischio" per quel che riguarda i furti domestici?

Furti domestici in provincia di Imperia: i dati ufficiali

Tralasciando il fatto che, purtroppo, gli episodi di cronaca che raccontano di simili reati non mancano, per rispondere a questa domanda si può far riferimento a delle statistiche autorevoli quali quelle del report Indice della Criminalità 2023, uno studio pubblicato da Il Sole 24 Ore che viene compiuto ogni anno e che è elaborato sulla base delle denunce pervenute alle Autorità.

I dati relativi alla provincia di Imperia, purtroppo, non sono confortanti, con 458 denunce per furto domestico effettuate nell'arco del 2022, una cifra che, se rapportata alla popolazione, evidenzia il fatto che sia stato compiuto un furto in casa ogni 219,6 abitanti.

La classifica delle province italiane, strutturata proprio sulla base di quest'ultimo dato, colloca Imperia al 39° posto, un posizionamento che indica in modo chiaro il fatto che il rischio di essere vittima di un furto di questo tipo sia, in provincia, più alto rispetto alla media nazionale.