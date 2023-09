Pigna: successo per la 5ª edizione del raduno di mountainbike 'Torarando'

Grande successo oggi a Pigna per il raduno di mountainbike Torarando, che quest'anno raggiunge la sua 5ª edizione.



"Il tracciato mozzafiato ai piedi del Monte Toraggio - si spiega nel comunicato - è stato tirato a lucido dallo staff, entusiasmando ancora una volta sia i fedelissimi che chi si è misurato per la prima volta con il percorso. Molta la partecipazione da tutta la provincia di Imperia, ma anche dalla vicina Costa Azzurra e dal Principato di Monaco.



Gli organizzatori Cristian Rodini, Vicepresidente del Parco delle Alpi Liguri, e il Geom. Danilo Borfiga di Pigna ringraziano Virginia per la collaborazione, il sempre impeccabile direttore tecnico Fabrizio Scarella coadiuvato da Richard Martino, il Parco delle Alpi Liguri, la Protezione Civile di Pigna e Castelvittorio, la pasticceria Desire de Roy e Mario Siboldi della US Pignese.



Appuntamento all'anno prossimo con alcune novità, alle quali stiamo già lavorando. Anche quest'anno la manifestazione è dedicata al nostro amico Andrea Pastor, che è sempre con noi... ‘Ciao Andre’”.