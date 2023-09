Calcio, Serie D. I convocati della Sanremese per la gara d'esordio contro il Chisola

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura a Pian di Poma in vista della gara di domani con il Chisola. Il match, valido per la prima giornata di campionato nel girone A di serie D, si disputerà alle 15 allo stadio 'Dino Marola' di Vinovo.



Al termine della seduta mister Giannini ha diramato l’elenco dei

convocati. Sono 25 i biancoazzurri disponibili. Tutti arruolabili, ad eccezione di Bregliano, squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata nella finale play off col Vado della scorsa stagione.



Portieri: Bohli (2005), Grotta (2004), Moro (2005)

Difensori: Bechini, Biagini (2004), Cesari (2004), Di Fino (2006), Legal, Mauro (2003), Tordini

Centrocampisti: Bastita (2004), Farrauto (2006), Gagliardi, Larotonda, Maglione, Maugeri (2003), Santanocito (2005), Scariano (2005), Taddei, Valentino (2005)

Attaccanti: Camerino (2006), Ibe, Pellicanó, Rocco, Silenzi