Ventimiglia: arrestata al confine 25enne ricercata per furti e rapine, deve scontare cinque anni di carcere

Negli ultimi sette giorni la Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha controllato 90 veicoli in transito, 1.068 persone, 25 delle quali sono stranieri poi espulsi. Il dato più significativo riguarda, però, i 6 arresti messi a segno.

Tra i fermati risulta anche una donna originaria della Bosnia-Erzegovina, N.V. di 25 anni, sorpresa di notte in autostrada a bordo di un bus di linea proveniente da Marsiglia e diretto a Roma. Durante un controllo dei documenti la donna ha mostrato una carta di identità romena le cui caratteristiche hanno insospettito gli agenti che hanno quindi deciso di accompagnarla in ufficio per accertamenti. Lì il documento è risultato essere contraffatto ed è stata svelata la vera identità della donna: era ricercata per una serie di furti e rapine per una pena di cinque anni di reclusione oltre a una multa di 2.540 euro. La 25enne è pluripregiudicata e ricercata anche in Italia per furti e rapine oltre all'evasione da diverse misure restrittive già quando era minorenne. La carta d'identità contraffatta sarebbe stata recuperata a Milano. La donna è stata processata in tribunale a Imperia e portata poi al carcere femminile di Genova Pontedecimo.