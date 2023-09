Un uomo di 69 anni è morto questa mattina nel centro di Dolceacqua precipitando dal sottotetto di una palazzina. La tragedia si è consumata in via Barberis Colomba. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, l'uomo è caduto da una altezza di 12 metri e per lui non c'è più stato niente da fare.

Sul caso indagano i Carabinieri della locale stazione. Anche se l'uomo non ha lasciato biglietti o messaggi, non è escluso si sia trattato di un gesto volontario.