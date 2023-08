Ginnastica: ripartono le attività della ASD Riviera dei Fiori, in programma anche due open day

La stagione sportiva della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori si è conclusa con la partecipazione delle ginnaste del gruppo agonistico di ritmica al Summer International Elite stage a Udine presso la ASU associazione sportiva Udinese, dall'11 al 13 agosto. Le ginnaste Sofia Pugachev, Giada Caridi, Caporusso Esmeralda e Cirone Alessia, accompagnate dal tecnico Lorenza Frascarelli, si sono allenate insieme alla squadra di Serie A di casa, giunta terza nell’ultimo campionato nella massima serie e con altre ginnaste di alto livello di varie nazionalità.





"Tre giorni di allenamento intensi e stimolanti, ben 9 ore al giorno, con esercizi per migliorare la tecnica agli attrezzi, il potenziamento e pulizia del corpo ma non solo..💃 Si sono messe in gioco anche in lezioni di danza con la coreografa Laura Miotti e contemporanea con Luca Zampar, danza del ventre con la Campionessa del Mondo Roberta Gazzetta, hanno anche danzato e cantato con Marco De Biasio e le sue percussioni. Infine un ringraziamento speciale anche a Noelia Fernandez, ex ginnasta spagnola che ha partecipato alle olimpiadi del 1992 e ha portato successivamente in veste di allenatrice la Squadra Nazionale Spagnola alle Olimpiadi di Atene 2004" - commentano dalla ASD della riviera dei fiori.

"Sotto l'attenta supervisione della loro istruttrice, si sono messe in gioco seguendo le varie allenatrici che sono intervenute, tra cui le responsabili della ASU Spela Dragas e Magda Pisano prestigiose allenatrici di Alexandra Agiurgiuculese e molte altre ginnaste di valore assoluto. Udine, ma non solo questa città, dispone di impianti moderni, accoglienti ed esclusivi per la ginnastica, il ‘sogno’ è realizzarne uno anche nella nostra provincia. - aggiungono - Un'esperienza davvero unica e gratificante, ricca di nuovi stimoli, sia per le ginnaste che per il tecnico, che tornano cariche e piene di entusiasmo, proprio quello che ci vuole per ripartire con la nuova stagione sportiva che ci vedrà protagonisti in varie prove del calendario nazionale della FederGinnastica nelle 4 sezioni olimpiche".

"Per avere informazioni sui nostri corsi di ginnastica artistica, ritmica, acrobatica e trampolino elastico per bambini dai 3 anni in su e per numerose proposte nelle attività di salute e fitness rivolte agli adulti, seguite la pagina Facebook della società (Ginnastica Riviera dei Fiori ) e scrivete su WhatsApp al numero 3664125027. - ricordano dalla ASD - Per la nuova stagione lo staff tecnico è stato interamente riconfermato, con alcuni interessanti nuovi arrivi, i corsi base di avviamento alle nostre spettacolari discipline rivolte a maschi e femmine dai 3 anni compiuti, saranno riproposti nelle palestre di Sanremo (Via Panizzi, Via Volta e Polo Sportivo del Mercato dei Fiori), Taggia (Viale delle Palme, Scuola Elementare Taggia, PalaRuffini) e S. Stefano al Mare (Palestra Comunale presso la Scuola Elementare).In settembre oltre alla partecipazione delle Feste dello Sport di Taggia (10 settembre lungomare di Arma) e Sanremo (Villa Ormond 30 settembre) proporremo degli Open Day con prove gratuite e il nostro spettacolo ‘Ginnasticando Sotto le Stelle’ venerdì 15 in Piazza Chierotti ad Arma".