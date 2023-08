Airole: grande spettacolo per la Spes Summer Cup fra nazionale open di Seborga ed Holland Team

Nuovo appuntamento al centro sportivo ‘Romeo e Mimosa Pallanca’ di Airole per la ‘Spes Summer Cup’ che ha visto impegnati nel calcio a 5 categoria open la nazionale di Seborga di coach Giorgio Lodovici, rappresentata dai ragazzi della Spes Auser di Ventimiglia, e l’Holland Team costituito dai numerosi residenti e turisti olandesi del borgo della Val Roja.

In una partita come sempre caratterizzata dallo spirito di amicizia e dal grande divertimento le due squadre sono arrivate a punte massime di dieci giocatori in campo per parte rendendo così quanto mai imprevedibile e scoppiettante l’esito del match. In tribuna una bella cornice di pubblico ha anche accompagnato gli altri ragazzi della Spes giunti in veste di radiocronisti ed arbitri incitando tutti i giocatori fino al 6-4 finale in favore della nazionale seborghina abile a rimontare nel secondo tempo uno svantaggio di tre reti.