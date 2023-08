Sanremo: violento scontro tra auto e scooter, uomo finisce all'Ospedale

Grave incidente stradale in corso Marconi a Sanremo. Un'auto ed uno scooter si sono scontrati, all'altezza del bivio per Capo Nero. Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio della polizia locale, la vettura sembra che procedesse in direzione Ventimiglia quando avrebbe sorpassato un altro mezzo e si sarebbe scontrata con il motorino rimasto poi a terra.



L'impatto è stato particolarmente violento tanto da spingere l'automobile nella corsia opposta finendo a ridosso dei posteggi lato mare, oltre ad essere gravemente danneggiata. Ad avere la peggio però è stato un 50enne che si trovava alla guida dello scooter.



L'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La polizia locale matuziana ha proceduto ad effettuare i rilievi dell'incidente e a regolare il traffico durante le fasi di soccorso, messa in sicurezza e rimozione dei mezzi.