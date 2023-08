Incendi sotto controllo a Sanremo, Ceriana e Taggia: l'arrivo del vento preoccupa

Nottata trascorsa senza particolari criticità per quel che riguarda l'emergenza incendi su Sanremo, Ceriana e Taggia. Qualche focolaio si è riacceso qua e là ma è stato controllato da vigili del fuoco e protezione civile che hanno presidiato le aree sensibili per tutta la notte.

In serata, ieri, i tre fronti erano tutti sotto controllo. Gli ultimi lanci di canadair ed elicotteri sono avvenuti al tramonto. Oggi la principale incognita rimarrà il vento. Le previsioni davano un significativo aumento delle raffiche che da un lato potrebbero causare una ripresa del fuoco in punti sparsi, dall'altro c'è il rischio che i mezzi aerei possano non poter operare.