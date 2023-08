Intervento dei vigili del fuoco, in serata, poco prima delle 19, in via Artallo a Imperia per l'incendio di un casone disabitato.

La squadra ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano interessato materiale all'interno della struttura. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.