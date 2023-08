Emergenza incendi: a Ceriana continuano i voli dei Canadair e intanto proseguono le indagini

Per tutta la mattinata i canadair e gli elicotteri hanno sorvolato l'incendio di Ceriana. Le operazioni di spegnimento proseguono a pieno regime, complice anche l'assenza del vento previsto per la giornata odierna.

Il fronte di fuoco è stato ulteriormente ridotto grazie all'instancabile opera di vigili del fuoco e volontari della protezione civile che a turni stanno lavorando ininterrottamente da quattro giorni per spegnere gli incendi che hanno interessato Verezzo a Sanremo, Ceriana, Taggia e Pontedassio.

L'emergenza incendi sul fronte di Sanremo e su quello di Taggia continua a essere sotto controllo con operazioni di bonifica in atto. I lavori dei mezzi aerei per spegnere gli ultimi focolai sulle alture cerianasche proseguirà anche nelle prossime ore. A Ceriana c'è una cauta speranza di poter definire l'incendio domato entro sera. Ancora una volta molto dipenderà dalle condizioni meteorologiche e soprattutto del vento che in questi giorni si è presentato puntuale a partire dal tardo pomeriggio.