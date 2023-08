Antenna di Coldirodi, nuovo colpo di scena: il Consiglio di Stato dà l'ok alla ripresa dei lavori

Nuovo colpo di scena in quella che ormai sembra una vera telenovela. Dopo lo stop ai lavori del 30 giugno scorso deciso dal TAR, ora il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto dando, di fatto, il via libera alla ripresa dei lavori.

L'udienza di ieri ha infatti stabilito che l'intervento per la costruzione della nuova antenna per la telefonia nobile può proseguire siccome l'impianto, ormai, è già in fase di realizzazione. E che ne sarà della tutela dell'interesse paesaggistico? Quello spetterà al Comune di Sanremo che, mettendo in pratica le norme contenute nel nuovo regolamento delle antenne, dovrà procedere con la coubicazione evitando, quindi, la presenza di due tralicci nel giro di pochi metri. Palazzo Bellevue, quindi, al termine dei lavori dovrà decidere quale dei due impianti resterà in piedi e quale sarà eliminato, spostando così tutte le antenne su quello prescelto.

In questo modo Coldirodi continuerà ad avere una sola antenna all'ingresso del paese, come è sempre stato.

Niente stop fino a febbraio, quindi. I lavori adesso ripartiranno e, una volta ultimati, sarà il Comune a decidere quale delle due antenne mantenere.