Crisi idrica, a Ventimiglia 490mila euro per consolidare le falde del Roya (Foto)

Ventimiglia riceve un contributo di 490mila euro per consolidare le falde del Roya. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Ringrazio la Regione Liguria e la Provincia di Imperia per l'attenzione dimostrata al fiume Roya" - commenta il primo cittadino - "Il contributo di circa mezzo milione di euro sarà volto al consolidamento della falda acquifera sotterranea del fiume e per la creazione di un canale di collegamento tra il lago di Varase e il corso del fiume. Ciò consentirà un migliore approvvigionamento idrico compromesso a seguito della tempesta Alex".

"La nostra Amministrazione è pronta a condividere il progetto, per quanto di competenza, oltre che proseguire con le istanze già poste in essere per il ripristino della foce naturale e la pulizia dell'alveo fluviale" - conclude il sindaco Di Muro.